В Никополе к саморазрушаюимся зданиям вообще ни кому нет дела? Чего ждем? Или так и должно быть?

Очень старое здание по адресу город Никополь, пер. Телеграфный, 1.После пожара 25 августа 2018 года, выбыли последние "обитатели" и поселились бомжи, иногда приходят "поиграть" детки.Проезжать, да и проходить мимо - экстрим. Здание разрушается на глазах. У нас в городе есть служба которая должна держать это на контроле, или подождем пока кому то на голову плита упадет? А может так и должно быть? Я уже не знаю