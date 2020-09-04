газета "ГОРОД Никополь": Выборы 2020!

Уважаемые, и не очень, кандидаты, их помощники, помощники помощников и их друзья, друзья др. и т.п.!Вся политическая реклама открытая или скрытая, а так же слегка или сильно чем то прикрытая размещается на сайте газеты "ГОРОД Никополь" а так же в наших группах в соцсетях только ПЛАТНО (дорого) и только в рубрике "На правах политической рекламы".Это не согласно закону (не вам о нем вспоминать), а согласно редакционной политике издания, потому и оставляем за собой право - личного рассмотрения.Спасибо!