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газета "ГОРОД Никополь": Выборы 2020!


Уважаемые, и не очень, кандидаты, их помощники, помощники помощников и их друзья, друзья др. и т.п.!

Вся политическая реклама открытая или скрытая, а так же слегка или сильно чем то прикрытая размещается на сайте газеты "ГОРОД Никополь" а так же в наших  группах в соцсетях только ПЛАТНО (дорого) и только в рубрике "На правах политической рекламы".

Это не согласно закону (не вам о нем вспоминать), а согласно редакционной политике издания, потому и оставляем за собой право - личного рассмотрения.
Спасибо!

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