Навіщо нам новий розподіл області?

Голова облради зустрівся із представниками 7 громад з Петропавлівського та Межівського районів, які напередодні висловили свою незгоду із тим, що за новою картою їх ОТГ приєднані до Синельниківського району.
Михайло Зражевський, Межівський сільський голова, Галина Смольська, Слов’янський сільський голова , Павло Халимендик, голова Межівськоі районної ради. Олександр Новак, Український сільський голова, Віктор Одоєвцев, Миколаївський сільський голова, Сергій Павленко, голова Петропавлівськоі районної ради.
Серед головних проблем вони назвали: територіальну відстань від нового центру, недостатню кількість інформації у людей, які не розуміють , чи потрібно їм буде діставатися віддаленого центру, чи взагалі перенесуть в новий центр різні установи.
Відповіді отримані наступні:
По-перше, мешканцям не варто хвилюватися: місце розташування лікарень , пенсійного фонду , ані поліцейських дільниць та інших органів – не зміниться . Тож людям не прийдеться обирати нові маршрути для того, щоб потрапити в ті чи інші установи.
По-друге, органам місцевого самоврядування варто розуміти, що проголосована Верховною Радою постанова про новий терустрій не має правових наслідків до моменту прийняття змін у Конституцію. Тобто є час, щоб підготуватися і гармонійно увійти в нову реформу.
«По-третє, в цю постанову можна вносити зміни. І ми сьогодні з головами деяких громад ці зміни обговорили. Можливо, коли в Києві працювали над межами нових районів, не врахували деякі місцеві тонкощі. Тому ми будемо готувати пропозиції до Верховної ради щодо перегляду цих меж», - Святослав Олійник.