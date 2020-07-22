Навіщо нам новий розподіл області?

Голова облради зустрівся із представниками 7 громад з Петропавлівського та Межівського районів, які напередодні висловили свою незгоду із тим, що за новою картою їх ОТГ приєднані до Синельниківського району.Михайло Зражевський, Межівський сільський голова, Галина Смольська, Слов’янський сільський голова , Павло Халимендик, голова Межівськоі районної ради. Олександр Новак, Український сільський голова, Віктор Одоєвцев, Миколаївський сільський голова, Сергій Павленко, голова Петропавлівськоі районної ради.Серед головних проблем вони назвали: територіальну відстань від нового центру, недостатню кількість інформації у людей, які не розуміють , чи потрібно їм буде діставатися віддаленого центру, чи взагалі перенесуть в новий центр різні установи.Відповіді отримані наступні:По-перше, мешканцям не варто хвилюватися: місце розташування лікарень , пенсійного фонду , ані поліцейських дільниць та інших органів – не зміниться . Тож людям не прийдеться обирати нові маршрути для того, щоб потрапити в ті чи інші установи.По-друге, органам місцевого самоврядування варто розуміти, що проголосована Верховною Радою постанова про новий терустрій не має правових наслідків до моменту прийняття змін у Конституцію. Тобто є час, щоб підготуватися і гармонійно увійти в нову реформу.«По-третє, в цю постанову можна вносити зміни. І ми сьогодні з головами деяких громад ці зміни обговорили. Можливо, коли в Києві працювали над межами нових районів, не врахували деякі місцеві тонкощі. Тому ми будемо готувати пропозиції до Верховної ради щодо перегляду цих меж», - Святослав Олійник.