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Shop / Кухонная 16-07-2020, 23:51 Просмотров:102
Кофеварка капсульная KRUPS
Тип кофеварки: Капсульная
Давление: 19 бар
Мощность: 1200 Вт
Тип используемого кофе: Капсулы
Тип используемых капсул: Nespresso
Эспрессо: Есть
Лунго: Есть
Объем резервуара для воды: 0.7 л
Материал резервуара для воды: Пластик
Съемный резервуар для воды: Есть
Съемный поддон для капель: Есть
Объем резервуара для капель: 150 мл
Материал поддона для капель: Пластик
Регулировка объема порции: Есть
Автоотключение: Есть
Включение: Есть
Готовность к работе: Есть
Материал корпуса: Пластик
Максимальная высота чашки: 8 см
Высота: 30 см
Ширина: 17 см
Глубина: 33 см
Вес: 2.39 кг
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