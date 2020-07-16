Кофеварка капсульная KRUPS Shop / Кухонная Просмотров:102 0

Тип кофеварки: Капсульная

Давление: 19 бар

Мощность: 1200 Вт

Тип используемого кофе: Капсулы

Тип используемых капсул: Nespresso

Эспрессо: Есть

Лунго: Есть

Объем резервуара для воды: 0.7 л

Материал резервуара для воды: Пластик

Съемный резервуар для воды: Есть

Съемный поддон для капель: Есть

Объем резервуара для капель: 150 мл

Материал поддона для капель: Пластик

Регулировка объема порции: Есть

Автоотключение: Есть

Включение: Есть

Готовность к работе: Есть

Материал корпуса: Пластик

Максимальная высота чашки: 8 см

Высота: 30 см

Ширина: 17 см

Глубина: 33 см

Вес: 2.39 кг

Тип кофеварки: КапсульнаяДавление: 19 барМощность: 1200 ВтТип используемого кофе: КапсулыТип используемых капсул: NespressoЭспрессо: ЕстьЛунго: ЕстьОбъем резервуара для воды: 0.7 лМатериал резервуара для воды: ПластикСъемный резервуар для воды: ЕстьСъемный поддон для капель: ЕстьОбъем резервуара для капель: 150 млМатериал поддона для капель: ПластикРегулировка объема порции: ЕстьАвтоотключение: ЕстьВключение: ЕстьГотовность к работе: ЕстьМатериал корпуса: ПластикМаксимальная высота чашки: 8 смВысота: 30 смШирина: 17 смГлубина: 33 смВес: 2.39 кг Цена: 1000 грн.