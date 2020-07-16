Bluetooth колонка Auna Dr. Banq USB/BT/SD/AUX/FM Shop / Аудио Просмотров:98 0



MP3-совместимый USB порт и слот MicroSD для воспроизведения музыки с USB палочки, MP3-плееры и карты памяти SD

AUX вход для подключения внешних аудио устройств, таких как MP3 или проигрывателей компакт-дисков и компьютеров

идеально подходит для мобильного использования - компактный размер, легкий вес, аккумулятор и ремень для переноски

Разъемы: 1 х micoUSB DC / 5V порт 1 х USB порт, 1 х MicroSD слот для карт памяти, 1 х 3,5 мм разъем AUX вход

Размер высоких частот / середина: 2 х 2

Размер сабвуфера: 1 х 4 "

Производительность батареи: 1800 мАч

Диапазон воспроизводимых частот: 120 Гц - 20 кГц

Включения / выключения на панели управления

Источник питания: DC 5V через USB (источник питания не входит в комплект)

Диаметр: 14,5 см (O)

Ширина: 25.6 см (Ш)

Вес: около 1 кг

Bluetooth акустическая система с 1800 мАч батареей прямой потоковой передачи аудио файлов с помощью смартфона, ноутбука или других устройств Bluetooth с поддержкойMP3-совместимый USB порт и слот MicroSD для воспроизведения музыки с USB палочки, MP3-плееры и карты памяти SDAUX вход для подключения внешних аудио устройств, таких как MP3 или проигрывателей компакт-дисков и компьютеровидеально подходит для мобильного использования - компактный размер, легкий вес, аккумулятор и ремень для переноскиРазъемы: 1 х micoUSB DC / 5V порт 1 х USB порт, 1 х MicroSD слот для карт памяти, 1 х 3,5 мм разъем AUX входРазмер высоких частот / середина: 2 х 2Размер сабвуфера: 1 х 4 "Производительность батареи: 1800 мАчДиапазон воспроизводимых частот: 120 Гц - 20 кГцВключения / выключения на панели управленияИсточник питания: DC 5V через USB (источник питания не входит в комплект)Диаметр: 14,5 см (O)Ширина: 25.6 см (Ш)Вес: около 1 кг Цена: 1300 грн.