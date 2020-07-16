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Shop / Аудио 16-07-2020, 23:19 Просмотров:98
Bluetooth колонка Auna Dr. Banq USB/BT/SD/AUX/FM
Bluetooth акустическая система с 1800 мАч батареей прямой потоковой передачи аудио файлов с помощью смартфона, ноутбука или других устройств Bluetooth с поддержкой
MP3-совместимый USB порт и слот MicroSD для воспроизведения музыки с USB палочки, MP3-плееры и карты памяти SD
AUX вход для подключения внешних аудио устройств, таких как MP3 или проигрывателей компакт-дисков и компьютеров
идеально подходит для мобильного использования - компактный размер, легкий вес, аккумулятор и ремень для переноски
Разъемы: 1 х micoUSB DC / 5V порт 1 х USB порт, 1 х MicroSD слот для карт памяти, 1 х 3,5 мм разъем AUX вход
Размер высоких частот / середина: 2 х 2
Размер сабвуфера: 1 х 4 "
Производительность батареи: 1800 мАч
Диапазон воспроизводимых частот: 120 Гц - 20 кГц
Включения / выключения на панели управления
Источник питания: DC 5V через USB (источник питания не входит в комплект)
Диаметр: 14,5 см (O)
Ширина: 25.6 см (Ш)
Вес: около 1 кг
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