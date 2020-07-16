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Shop / Аудио 16-07-2020, 23:39 Просмотров:100
Стереосистема ONEconcept CD MP3 USB радио
Компактная стереосистема с двумя динамиками, CD-плеером и FM-радио
Простое управление звуком
простой способ настенного монтажа
Часы с будильником
особенности:
Соединения: 1 порт USB, 1 вход AUX 3,5 мм, 1 выход 3,5 мм, аудиовыход для наушников
Подходящие форматы: MP3, WMA
FM-радио с цифровой настройкой станции
несложное подключение внешних плееров через вход AUX
Источник питания: 220-240 В / 50 Гц, сетевое напряжение
размеры:
37,5 x 19 x 9 см (устройство WxHxT без подставки)
37,5 x 23,5 x 9 см (устройство WxHxD с подставкой)
Вес: около 1,5 кг
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