Стереосистема ONEconcept CD MP3 USB радио Shop / Аудио Просмотров:100 0

Простое управление звуком

простой способ настенного монтажа

Часы с будильником



особенности:

Соединения: 1 порт USB, 1 вход AUX 3,5 мм, 1 выход 3,5 мм, аудиовыход для наушников

Подходящие форматы: MP3, WMA

FM-радио с цифровой настройкой станции

несложное подключение внешних плееров через вход AUX

Источник питания: 220-240 В / 50 Гц, сетевое напряжение

размеры:

37,5 x 19 x 9 см (устройство WxHxT без подставки)

37,5 x 23,5 x 9 см (устройство WxHxD с подставкой)

Вес: около 1,5 кг

Компактная стереосистема с двумя динамиками, CD-плеером и FM-радиоПростое управление звукомпростой способ настенного монтажаЧасы с будильникомособенности:Соединения: 1 порт USB, 1 вход AUX 3,5 мм, 1 выход 3,5 мм, аудиовыход для наушниковПодходящие форматы: MP3, WMAFM-радио с цифровой настройкой станциинесложное подключение внешних плееров через вход AUXИсточник питания: 220-240 В / 50 Гц, сетевое напряжениеразмеры:37,5 x 19 x 9 см (устройство WxHxT без подставки)37,5 x 23,5 x 9 см (устройство WxHxD с подставкой)Вес: около 1,5 кг Цена: 700 грн.