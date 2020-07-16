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Shop / Кухонная 16-07-2020, 21:09 Просмотров:103
Генератор льда Klarstein
Машина для производства льда Klarstein предназначена организации посильного охлаждения ваших напитков, посредством выхода около 9 кубиков льда всего за 13 минут, которые накапливаются в течение 24 часов до объема около 15 килограммов.
Мощный 150-ваттный блок работает относительно тихо и не мешает общению. С точки зрения эксплуатации, машина Klarstein с ее простым в использовании 4-кнопочным экраном открывает путь для быстрого охлаждения, благодаря чему размер кубика льда можно определить в 3 разных размерах, нажав соответствующую кнопку. Прозрачное окно просмотра на верхней части корпуса обеспечивает информацию о количестве присутствующих кубиков льда. Внешне бескомпромиссно привлекательный в корпусе из нержавеющей стали.
Характеристики:
Производитель льда с емкостью 3,3 литра и мощностью 150 Вт
Плавный, без CFC высокопроизводительный компрессор с низким рабочим шумом
Абсолютно безвкусная пластиковая подкладка и насосная система
Легко очищается благодаря частично раскладываемой конструкции
Корпус из нержавеющей стали с черными пластиковыми компонентами
Время изготовления: около 6-15 мин. - в зависимости от размера
Объем производства: около 15 кг в день
3 выбираемых размера кубика льда: маленький, средний, большой
Регулируемый таймер от 0,5 до 19,5 часов
ЖК-дисплей с голубой подсветкой
Отображение времени
Индикатор уровня воды
Источник питания: 220-240 В, 50 Гц
Размеры: 30x38x37cm (ШхВхГ)
Длина кабеля: 2 м
Вес: около 11 кг
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