Генератор льда Klarstein Shop / Кухонная Просмотров:103 0



Мощный 150-ваттный блок работает относительно тихо и не мешает общению. С точки зрения эксплуатации, машина Klarstein с ее простым в использовании 4-кнопочным экраном открывает путь для быстрого охлаждения, благодаря чему размер кубика льда можно определить в 3 разных размерах, нажав соответствующую кнопку. Прозрачное окно просмотра на верхней части корпуса обеспечивает информацию о количестве присутствующих кубиков льда. Внешне бескомпромиссно привлекательный в корпусе из нержавеющей стали.



Характеристики:

Производитель льда с емкостью 3,3 литра и мощностью 150 Вт

Плавный, без CFC высокопроизводительный компрессор с низким рабочим шумом

Абсолютно безвкусная пластиковая подкладка и насосная система

Легко очищается благодаря частично раскладываемой конструкции

Корпус из нержавеющей стали с черными пластиковыми компонентами

Время изготовления: около 6-15 мин. - в зависимости от размера

Объем производства: около 15 кг в день

3 выбираемых размера кубика льда: маленький, средний, большой

Регулируемый таймер от 0,5 до 19,5 часов

ЖК-дисплей с голубой подсветкой

Отображение времени

Индикатор уровня воды

Источник питания: 220-240 В, 50 Гц

Размеры: 30x38x37cm (ШхВхГ)

Длина кабеля: 2 м

Вес: около 11 кг

Машина для производства льда Klarstein предназначена организации посильного охлаждения ваших напитков, посредством выхода около 9 кубиков льда всего за 13 минут, которые накапливаются в течение 24 часов до объема около 15 килограммов.Мощный 150-ваттный блок работает относительно тихо и не мешает общению. С точки зрения эксплуатации, машина Klarstein с ее простым в использовании 4-кнопочным экраном открывает путь для быстрого охлаждения, благодаря чему размер кубика льда можно определить в 3 разных размерах, нажав соответствующую кнопку. Прозрачное окно просмотра на верхней части корпуса обеспечивает информацию о количестве присутствующих кубиков льда. Внешне бескомпромиссно привлекательный в корпусе из нержавеющей стали.Характеристики:Производитель льда с емкостью 3,3 литра и мощностью 150 ВтПлавный, без CFC высокопроизводительный компрессор с низким рабочим шумомАбсолютно безвкусная пластиковая подкладка и насосная системаЛегко очищается благодаря частично раскладываемой конструкцииКорпус из нержавеющей стали с черными пластиковыми компонентамиВремя изготовления: около 6-15 мин. - в зависимости от размераОбъем производства: около 15 кг в день3 выбираемых размера кубика льда: маленький, средний, большойРегулируемый таймер от 0,5 до 19,5 часовЖК-дисплей с голубой подсветкойОтображение времениИндикатор уровня водыИсточник питания: 220-240 В, 50 ГцРазмеры: 30x38x37cm (ШхВхГ)Длина кабеля: 2 мВес: около 11 кг Цена: 3500 грн.