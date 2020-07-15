Мультиварка Minerva Experience D511 » газета ГОРОД Никополь
Регистрация    Войти
Авторизация

Мультиварка Minerva Experience D511

Shop / Кухонная 15-07-2020, 21:28 Просмотров:163
  • 0
Цена: 1300 грн.

Чаша с антипригарным покрытием с запатентованной технологией Benson, удобное мобильное приложение с первоклассными рецептами в Google Play и App Store, оптимальное количество программ для всех кулинарных идей.
Комплектация:Скороварка, чаша с антипригарным покрытием, мерная чаша, ложка для супа, шнур питания, инструкция, приложение с рецептами
Основные характеристики 
Производитель Minerva
Цвет Красный
Режимы
Приготовление каш
Приготовление супов 
Выпечка 
Тушение
Варка на пару 
Поджаривание 
Функции :
Приготовление под давлением
Поддержание температуры
Таймер отсрочки
Мощность 900 Вт
Объем кастрюли 5 л
Количество программ (режимов) приготовления 14
Функции
Разогрев, Таймер, Поддержание температуры, Скороварка
Режимы приготовления
Суп / борщ / уха, Хлеб, Выпечка, Тушение, Жарка, Рыба
Цена: 1300 грн.
Другие предложения

Кофеварка капсульная KRUPS

Стереосистема ONEconcept CD MP3 USB радио

Bluetooth колонка Auna Dr. Banq USB/BT/SD/AUX/FM

Дробилка для льда One Concept. Германия

Генератор льда Klarstein
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Copyright © 2018 DLE "DLEshop" DATALIFE ENGINE TEMPLATE
счетчик счетчик счетчик
Контакт-центр: +380 99 544 61 00 +380 98 751 30 55 (Viber) Shop@nikopol.dp.ua
Мы работаем: Пн-Пт 9:00-18:00