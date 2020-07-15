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Shop / Кухонная 15-07-2020, 21:28 Просмотров:163
Мультиварка Minerva Experience D511
Чаша с антипригарным покрытием с запатентованной технологией Benson, удобное мобильное приложение с первоклассными рецептами в Google Play и App Store, оптимальное количество программ для всех кулинарных идей.
Комплектация:Скороварка, чаша с антипригарным покрытием, мерная чаша, ложка для супа, шнур питания, инструкция, приложение с рецептами
Основные характеристики
Производитель Minerva
Цвет Красный
Режимы
Приготовление каш
Приготовление супов
Выпечка
Тушение
Варка на пару
Поджаривание
Функции :
Приготовление под давлением
Поддержание температуры
Таймер отсрочки
Мощность 900 Вт
Объем кастрюли 5 л
Количество программ (режимов) приготовления 14
Функции
Разогрев, Таймер, Поддержание температуры, Скороварка
Режимы приготовления
Суп / борщ / уха, Хлеб, Выпечка, Тушение, Жарка, Рыба
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