Мультиварка Minerva Experience D511 Shop / Кухонная Просмотров:163 0

Чаша с антипригарным покрытием с запатентованной технологией Benson, удобное мобильное приложение с первоклассными рецептами в Google Play и App Store, оптимальное количество программ для всех кулинарных идей.

Комплектация:Скороварка, чаша с антипригарным покрытием, мерная чаша, ложка для супа, шнур питания, инструкция, приложение с рецептами

Основные характеристики

Производитель Minerva

Цвет Красный

Режимы

Приготовление каш

Приготовление супов

Выпечка

Тушение

Варка на пару

Поджаривание

Функции :

Приготовление под давлением

Поддержание температуры

Таймер отсрочки

Мощность 900 Вт

Объем кастрюли 5 л

Количество программ (режимов) приготовления 14

Функции

Разогрев, Таймер, Поддержание температуры, Скороварка

Режимы приготовления

Суп / борщ / уха, Хлеб, Выпечка, Тушение, Жарка, Рыба

Чаша с антипригарным покрытием с запатентованной технологией Benson, удобное мобильное приложение с первоклассными рецептами в Google Play и App Store, оптимальное количество программ для всех кулинарных идей.Комплектация:Скороварка, чаша с антипригарным покрытием, мерная чаша, ложка для супа, шнур питания, инструкция, приложение с рецептамиОсновные характеристикиПроизводитель MinervaЦвет КрасныйРежимыПриготовление кашПриготовление суповВыпечкаТушениеВарка на паруПоджариваниеФункции :Приготовление под давлениемПоддержание температурыТаймер отсрочкиМощность 900 ВтОбъем кастрюли 5 лКоличество программ (режимов) приготовления 14ФункцииРазогрев, Таймер, Поддержание температуры, СкороваркаРежимы приготовленияСуп / борщ / уха, Хлеб, Выпечка, Тушение, Жарка, Рыба Цена: 1300 грн.