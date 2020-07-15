Мармит CASSELIN-CBM1 Нержавеющая сталь Bainmarie 1 бак 1,2 кВт (б/у) » газета ГОРОД Никополь
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Мармит CASSELIN-CBM1 Нержавеющая сталь Bainmarie 1 бак 1,2 кВт (б/у)

Shop / Кухонная 15-07-2020, 20:32 Просмотров:160
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Цена: 1700 грн.
Профессиональный електромармит  Casselin CBM1 из нержавеющей стали. 
Ёмкость для воды изготовлена из нержавеющей стали с профилированными гладкими внутренними краями, которые помогают содержать её в чистоте

Оснащен выключателем ON/OFF, термостатом и индикатором
Термостат 5 уровней температуры от 0 ° до 90 ° C. 
Емкость GN 1/1 Глубина 150 мм. 
Размеры WxDxH 338x540x248 мм. 
Предохранительный термостат от перегрева 
Мощность 1,2 кВт
Цена: 1700 грн.
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