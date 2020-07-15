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Shop / Кухонная 15-07-2020, 20:32 Просмотров:160
Мармит CASSELIN-CBM1 Нержавеющая сталь Bainmarie 1 бак 1,2 кВт (б/у)
Профессиональный електромармит Casselin CBM1 из нержавеющей стали.
Ёмкость для воды изготовлена из нержавеющей стали с профилированными гладкими внутренними краями, которые помогают содержать её в чистоте
Оснащен выключателем ON/OFF, термостатом и индикатором
Термостат 5 уровней температуры от 0 ° до 90 ° C.
Емкость GN 1/1 Глубина 150 мм.
Размеры WxDxH 338x540x248 мм.
Предохранительный термостат от перегрева
Мощность 1,2 кВт
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