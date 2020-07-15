Мармит CASSELIN-CBM1 Нержавеющая сталь Bainmarie 1 бак 1,2 кВт (б/у) Shop / Кухонная Просмотров:160 0

Ёмкость для воды изготовлена из нержавеющей стали с профилированными гладкими внутренними краями, которые помогают содержать её в чистоте



Оснащен выключателем ON/OFF, термостатом и индикатором

Термостат 5 уровней температуры от 0 ° до 90 ° C.

Емкость GN 1/1 Глубина 150 мм.

Размеры WxDxH 338x540x248 мм.

Предохранительный термостат от перегрева

Мощность 1,2 кВт

Профессиональный електромармит Casselin CBM1 из нержавеющей стали.Ёмкость для воды изготовлена из нержавеющей стали с профилированными гладкими внутренними краями, которые помогают содержать её в чистотеОснащен выключателем ON/OFF, термостатом и индикаторомТермостат 5 уровней температуры от 0 ° до 90 ° C.Емкость GN 1/1 Глубина 150 мм.Размеры WxDxH 338x540x248 мм.Предохранительный термостат от перегреваМощность 1,2 кВт Цена: 1700 грн.