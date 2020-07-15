Робот пылесос Vileda (б/у) Shop / Уборочная Просмотров:175 0



Три разные программы очистки

Три программы очистки для комнат разных размеров позволяют выбрать ту, которая подходит именно вам. Быстрая пятиминутная чистка или более продолжительная 30- или 60-минутная программа.



С помощью встроенного пылесоса, двойной вращающейся щетки, боковой и угловой щетки вы можете настроить ее для работы с одной из трех программ настройки помещения одним нажатием кнопки.

Предназначен для использования на всех твердых полах и может легко перемещаться из комнаты в комнату. Может также использоваться на коврах с коротким ворсом.



Таймер максимальной длительности 1 ч

Обнаружение лестниц Да

Поддерживаемые типы поверхности Carpet

Количество программ 3

Количество щеток 2

Энергопитание

Срок службы батареи 1,33 ч

Время зарядки 5 ч



БЕЗ торга Робот-уборщик Vileda разработан, чтобы облегчить вашу жизнь, подметая и пылесося частицы и пыль с твердых полов и ковров с коротким ворсом, пока вы отдыхаете. Ежедневное использование этого может помочь вам оставаться на вершине уборки и даст вам больше времени для вас.Три разные программы очисткиТри программы очистки для комнат разных размеров позволяют выбрать ту, которая подходит именно вам. Быстрая пятиминутная чистка или более продолжительная 30- или 60-минутная программа.С помощью встроенного пылесоса, двойной вращающейся щетки, боковой и угловой щетки вы можете настроить ее для работы с одной из трех программ настройки помещения одним нажатием кнопки.Предназначен для использования на всех твердых полах и может легко перемещаться из комнаты в комнату. Может также использоваться на коврах с коротким ворсом.Таймер максимальной длительности 1 чОбнаружение лестниц ДаПоддерживаемые типы поверхности CarpetКоличество программ 3Количество щеток 2ЭнергопитаниеСрок службы батареи 1,33 чВремя зарядки 5 ч Цена: 1000 грн.