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Shop / Уборочная 15-07-2020, 15:48 Просмотров:175
Робот пылесос Vileda (б/у)
Робот-уборщик Vileda разработан, чтобы облегчить вашу жизнь, подметая и пылесося частицы и пыль с твердых полов и ковров с коротким ворсом, пока вы отдыхаете. Ежедневное использование этого может помочь вам оставаться на вершине уборки и даст вам больше времени для вас.
Три разные программы очистки
Три программы очистки для комнат разных размеров позволяют выбрать ту, которая подходит именно вам. Быстрая пятиминутная чистка или более продолжительная 30- или 60-минутная программа.
С помощью встроенного пылесоса, двойной вращающейся щетки, боковой и угловой щетки вы можете настроить ее для работы с одной из трех программ настройки помещения одним нажатием кнопки.
Предназначен для использования на всех твердых полах и может легко перемещаться из комнаты в комнату. Может также использоваться на коврах с коротким ворсом.
Таймер максимальной длительности 1 ч
Обнаружение лестниц Да
Поддерживаемые типы поверхности Carpet
Количество программ 3
Количество щеток 2
Энергопитание
Срок службы батареи 1,33 ч
Время зарядки 5 ч
БЕЗ торга
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