Стерео система OneConcept Stereoanlag USB, CD, SD, MP3, FM, AUX » газета ГОРОД Никополь
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Стерео система OneConcept Stereoanlag USB, CD, SD, MP3, FM, AUX

Shop / Аудио 2-07-2020, 17:59 Просмотров:245
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Цена: 800 грн.

Товар немецкого производства
Тонкий стерео благодаря вертикально установленному CD-MP3 плееру
Мобильные носители данных: воспроизведение MP3 через USB-порт и слот SD
Будильник и часы: часы с функцией будильника через звуковой сигнал, радиостанцию или непосредственно с CD
CD-плеер и радио: MP3-совместимый
CD-плеер и радиоприемник FM / MW с 20 предустановками станций
Удобное управление: настенное или в помещении и простое управление с помощью пульта дистанционного управления.
Цена: 800 грн.
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