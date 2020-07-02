Стерео система OneConcept Stereoanlag USB, CD, SD, MP3, FM, AUX Shop / Аудио Просмотров:245 0

Товар немецкого производства

Тонкий стерео благодаря вертикально установленному CD-MP3 плееру

Мобильные носители данных: воспроизведение MP3 через USB-порт и слот SD

Будильник и часы: часы с функцией будильника через звуковой сигнал, радиостанцию или непосредственно с CD

CD-плеер и радио: MP3-совместимый

CD-плеер и радиоприемник FM / MW с 20 предустановками станций

Удобное управление: настенное или в помещении и простое управление с помощью пульта дистанционного управления.



Товар немецкого производстваТонкий стерео благодаря вертикально установленному CD-MP3 плееруМобильные носители данных: воспроизведение MP3 через USB-порт и слот SDБудильник и часы: часы с функцией будильника через звуковой сигнал, радиостанцию или непосредственно с CDCD-плеер и радио: MP3-совместимыйCD-плеер и радиоприемник FM / MW с 20 предустановками станцийУдобное управление: настенное или в помещении и простое управление с помощью пульта дистанционного управления. Цена: 800 грн.