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Shop / Кухонная 26-06-2020, 23:34 Просмотров:127
Гриль-барбекю Severin
Характеристики
Тип гриль
Мощность 2300 Вт
Материал корпуса пластик
Управление механическое
Регулировка температуры есть
Поддон для сбора жира есть Комплектация Решетка есть
Рабочая поверхность 37х23 см,
съемный нагревательный элемент, микровыключатель (отключается автоматически при снятии нагревательного элемента)
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