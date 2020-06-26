Гриль-барбекю Severin » газета ГОРОД Никополь
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Гриль-барбекю Severin

Shop / Кухонная 26-06-2020, 23:34 Просмотров:127
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Цена: 950 грн.

Характеристики 
Тип гриль 
Мощность 2300 Вт 
Материал корпуса пластик
Управление механическое 
Регулировка температуры есть 
Поддон для сбора жира есть Комплектация Решетка есть 
Рабочая поверхность 37х23 см, 
съемный нагревательный элемент, микровыключатель (отключается автоматически при снятии нагревательного элемента)
Цена: 950 грн.
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