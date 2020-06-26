Гриль-барбекю Severin Shop / Кухонная Просмотров:127 0

Характеристики

Тип гриль

Мощность 2300 Вт

Материал корпуса пластик

Управление механическое

Регулировка температуры есть

Поддон для сбора жира есть Комплектация Решетка есть

Рабочая поверхность 37х23 см,

съемный нагревательный элемент, микровыключатель (отключается автоматически при снятии нагревательного элемента)

ХарактеристикиТип грильМощность 2300 ВтМатериал корпуса пластикУправление механическоеРегулировка температуры естьПоддон для сбора жира есть Комплектация Решетка естьРабочая поверхность 37х23 см,съемный нагревательный элемент, микровыключатель (отключается автоматически при снятии нагревательного элемента) Цена: 950 грн.