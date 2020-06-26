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Shop / Кухонная 26-06-2020, 23:24 Просмотров:114
Вакуумный упаковщик Ideen welt
Немецкое качество товара, долговечность, без посторонних запахов пластика, безопасный для здоровья! Для длительного хранения продуктов их приготовления и маринования.
Ручной вакуумный упаковщик. Защищает продукты от морозного ожога. Еда остается свежей до 5 раз дольше сохраняется вкус и цвет. Простой в эксплуатации!
Работает от батареек 6*1,5 V AA/LR06 (не входят в комплект).
Мощность 12,5 Вт
Тип управления - механическое
Скорость откачивания воздуха 8 л/мин Давление сжатия 0,6 бар
Материал корпуса Пластик Комплектация Габариты приблизительно (ВхШхГ) 22х12х8 см
Вес 0,3 кг
Цвет Белый
Производство Германия
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