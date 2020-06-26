Вакуумный упаковщик Ideen welt Shop / Кухонная Просмотров:114 0

Немецкое качество товара, долговечность, без посторонних запахов пластика, безопасный для здоровья! Для длительного хранения продуктов их приготовления и маринования.

Ручной вакуумный упаковщик. Защищает продукты от морозного ожога. Еда остается свежей до 5 раз дольше сохраняется вкус и цвет. Простой в эксплуатации!

Работает от батареек 6*1,5 V AA/LR06 (не входят в комплект).

Мощность 12,5 Вт

Тип управления - механическое

Скорость откачивания воздуха 8 л/мин Давление сжатия 0,6 бар

Материал корпуса Пластик Комплектация Габариты приблизительно (ВхШхГ) 22х12х8 см

Вес 0,3 кг

Цвет Белый

Производство Германия

Немецкое качество товара, долговечность, без посторонних запахов пластика, безопасный для здоровья! Для длительного хранения продуктов их приготовления и маринования.Ручной вакуумный упаковщик. Защищает продукты от морозного ожога. Еда остается свежей до 5 раз дольше сохраняется вкус и цвет. Простой в эксплуатации!Работает от батареек 6*1,5 V AA/LR06 (не входят в комплект).Мощность 12,5 ВтТип управления - механическоеСкорость откачивания воздуха 8 л/мин Давление сжатия 0,6 барМатериал корпуса Пластик Комплектация Габариты приблизительно (ВхШхГ) 22х12х8 смВес 0,3 кгЦвет БелыйПроизводство Германия Цена: 400 грн.