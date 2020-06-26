Вакуумный упаковщик Ideen welt » газета ГОРОД Никополь
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Вакуумный упаковщик Ideen welt

Shop / Кухонная 26-06-2020, 23:24 Просмотров:114
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Цена: 400 грн.

Немецкое качество товара, долговечность, без посторонних запахов пластика, безопасный для здоровья! Для длительного хранения продуктов их приготовления и маринования. 
Ручной вакуумный упаковщик. Защищает продукты от морозного ожога. Еда остается свежей до 5 раз дольше сохраняется вкус и цвет. Простой в эксплуатации! 
Работает от батареек 6*1,5 V AA/LR06 (не входят в комплект). 
Мощность 12,5 Вт
Тип управления - механическое 
Скорость откачивания воздуха 8 л/мин Давление сжатия 0,6 бар 
Материал корпуса Пластик Комплектация Габариты приблизительно (ВхШхГ) 22х12х8 см 
Вес 0,3 кг 
Цвет Белый 
Производство Германия
Цена: 400 грн.
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