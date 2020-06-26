Многофункциональный блендер стационарный 4 в 1 ideen welt » газета ГОРОД Никополь
Регистрация    Войти
Авторизация

Многофункциональный блендер стационарный 4 в 1 ideen welt

Shop / Кухонная 26-06-2020, 23:08 Просмотров:108
  • 0
Цена: 1000 грн.

Немецкое качество товара!
Отлично подходит для смешивания, измельчения и приготовления сока. Кувшин с миксером и фруктовым фильтром.
Технические характеристики 
Блендер стационарный ideen welt 
Мощность—220 Вт
2 скорости
Импульсный режим
Градуированная чаша—1 л
Съемные ножи из нержавеющей стали
Блокиратор крышки
Съемное сито для ягод
Тип стационарный
Материал высококачественный пластик
2 набора лезвий
2 уплотнительные крышки
Емкости мини-измельчителя 3-ри: 2-ве по 0,5 и 1-н по 0,3 л
Цвет белый
Производство Германия
Цена: 1000 грн.
Другие предложения

Гриль-барбекю Severin

Цифровые кухонные веса ideen welt

Вакуумный упаковщик Ideen welt

Многофункциональный блендер стационарный 4 в 1 ideen welt

Компактный, безмешковой, пылесос Kalorik
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Copyright © 2018 DLE "DLEshop" DATALIFE ENGINE TEMPLATE
счетчик счетчик счетчик
Контакт-центр: +380 99 544 61 00 +380 98 751 30 55 (Viber) Shop@nikopol.dp.ua
Мы работаем: Пн-Пт 9:00-18:00