Многофункциональный блендер стационарный 4 в 1 ideen welt Shop / Кухонная Просмотров:108 0

Немецкое качество товара!

Отлично подходит для смешивания, измельчения и приготовления сока. Кувшин с миксером и фруктовым фильтром.

Технические характеристики

Блендер стационарный ideen welt

Мощность—220 Вт

2 скорости

Импульсный режим

Градуированная чаша—1 л

Съемные ножи из нержавеющей стали

Блокиратор крышки

Съемное сито для ягод

Тип стационарный

Материал высококачественный пластик

2 набора лезвий

2 уплотнительные крышки

Емкости мини-измельчителя 3-ри: 2-ве по 0,5 и 1-н по 0,3 л

Цвет белый

Производство Германия

Немецкое качество товара!Отлично подходит для смешивания, измельчения и приготовления сока. Кувшин с миксером и фруктовым фильтром.Технические характеристикиБлендер стационарный ideen weltМощность—220 Вт2 скоростиИмпульсный режимГрадуированная чаша—1 лСъемные ножи из нержавеющей сталиБлокиратор крышкиСъемное сито для ягодТип стационарныйМатериал высококачественный пластик2 набора лезвий2 уплотнительные крышкиЕмкости мини-измельчителя 3-ри: 2-ве по 0,5 и 1-н по 0,3 лЦвет белыйПроизводство Германия Цена: 1000 грн.