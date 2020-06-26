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Shop / Кухонная 26-06-2020, 23:08 Просмотров:108
Многофункциональный блендер стационарный 4 в 1 ideen welt
Немецкое качество товара!
Отлично подходит для смешивания, измельчения и приготовления сока. Кувшин с миксером и фруктовым фильтром.
Технические характеристики
Блендер стационарный ideen welt
Мощность—220 Вт
2 скорости
Импульсный режим
Градуированная чаша—1 л
Съемные ножи из нержавеющей стали
Блокиратор крышки
Съемное сито для ягод
Тип стационарный
Материал высококачественный пластик
2 набора лезвий
2 уплотнительные крышки
Емкости мини-измельчителя 3-ри: 2-ве по 0,5 и 1-н по 0,3 л
Цвет белый
Производство Германия
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