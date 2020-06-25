Электрогриль SEVERIN RG 2348 raclette-fondue kombination Shop / Кухонная Просмотров:20 0

Практичная комбинация раклет и фондю 2-в-1 для разнообразного шашлыка с 8 людьми и одним устройством

Функция Raclette: Простое удаление и очистка продуктов благодаря 8 антипригарным противням, бережное приготовление блюд на гриле на натуральном камне для хранения тепла, функция фондю: горшок для фондю из нержавеющей стали для различных типов фондю



Простота в использовании: 2 отдельно управляемых нагревательных элемента для функции раклет и фондю со световым индикатором, практичный комфортный кабель XXL, 8 вилок для фондю для извлечения пищи, без перелива благодаря маркировке для максимального количества наполнения в кастрюле.



Немецкое качество - мощный: около 1900 Вт, высококачественная конструкция из нержавеющей стали, легкая чистка влажной тряпкой, кастрюля для фондю, подходящая для посудомоечных машин



Объём поставки: 1 комбинация раклет-фондю SEVERIN, вкл. Кастрюля из нержавеющей стали с защитой от брызг, 8 вилок для фондю, 8 лотков раклет и 8 деревянных шпателей, RG 2348, размеры (Д x Ш x В): 41 x 43 x 22 см, площадь гриля: 800 м², линия подачи XXL (L): 2 м, вес: 5 , 4 кг



Практичная комбинация раклет и фондю 2-в-1 для разнообразного шашлыка с 8 людьми и одним устройствомФункция Raclette: Простое удаление и очистка продуктов благодаря 8 антипригарным противням, бережное приготовление блюд на гриле на натуральном камне для хранения тепла, функция фондю: горшок для фондю из нержавеющей стали для различных типов фондюПростота в использовании: 2 отдельно управляемых нагревательных элемента для функции раклет и фондю со световым индикатором, практичный комфортный кабель XXL, 8 вилок для фондю для извлечения пищи, без перелива благодаря маркировке для максимального количества наполнения в кастрюле.Немецкое качество - мощный: около 1900 Вт, высококачественная конструкция из нержавеющей стали, легкая чистка влажной тряпкой, кастрюля для фондю, подходящая для посудомоечных машинОбъём поставки: 1 комбинация раклет-фондю SEVERIN, вкл. Кастрюля из нержавеющей стали с защитой от брызг, 8 вилок для фондю, 8 лотков раклет и 8 деревянных шпателей, RG 2348, размеры (Д x Ш x В): 41 x 43 x 22 см, площадь гриля: 800 м², линия подачи XXL (L): 2 м, вес: 5 , 4 кг Цена: 3 000 грн.