Автоматический тостер с длинным слотом Severin Shop / Кухонная Просмотров:44 0

Мощность 1000 Вт

Характеристики

- Функция повторного нагрева с контрольным светом для повторного нагрева без дополнительного поджаривания



- Теплоизоляционный корпус из нержавеющей стали



- Встроенный нагреватель для булочек



- Регулирование поджаривания



- Переменная настройка поджаривания



- Высокий подъем для облегчения удаления хлеба



- Кнопка замороженного хлеба с контрольным светом



- Кнопка отмены среднего цикла с контрольным светом



● Лоток для крошек



Мощность 1000 ВтХарактеристики- Функция повторного нагрева с контрольным светом для повторного нагрева без дополнительного поджаривания- Теплоизоляционный корпус из нержавеющей стали- Встроенный нагреватель для булочек- Регулирование поджаривания- Переменная настройка поджаривания- Высокий подъем для облегчения удаления хлеба- Кнопка замороженного хлеба с контрольным светом- Кнопка отмены среднего цикла с контрольным светом● Лоток для крошек Цена: 900 грн.