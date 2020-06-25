Автоматический тостер с длинным слотом Severin » газета ГОРОД Никополь
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Автоматический тостер с длинным слотом Severin

Shop / Кухонная Сегодня, 16:02 Просмотров:44
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Цена: 900 грн.

Мощность 1000 Вт
Характеристики 
- Функция повторного нагрева с контрольным светом для повторного нагрева без дополнительного поджаривания

- Теплоизоляционный корпус из нержавеющей стали

- Встроенный нагреватель для булочек

-  Регулирование поджаривания 

- Переменная настройка поджаривания

- Высокий подъем для облегчения удаления хлеба

- Кнопка замороженного хлеба с контрольным светом

- Кнопка отмены среднего цикла с контрольным светом

● Лоток для крошек
Цена: 900 грн.
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