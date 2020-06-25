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Shop / Кухонная Сегодня, 16:02 Просмотров:44
Автоматический тостер с длинным слотом Severin
Мощность 1000 Вт
Характеристики
- Функция повторного нагрева с контрольным светом для повторного нагрева без дополнительного поджаривания
- Теплоизоляционный корпус из нержавеющей стали
- Встроенный нагреватель для булочек
- Регулирование поджаривания
- Переменная настройка поджаривания
- Высокий подъем для облегчения удаления хлеба
- Кнопка замороженного хлеба с контрольным светом
- Кнопка отмены среднего цикла с контрольным светом
● Лоток для крошек
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