Прибор для ухода за кожей лица Sanitas SFC 85 антивозрастной уход, Германия Shop / Здоровье Просмотров:42 0

Благодаря многофункциональной ионной технологии SFC 85 идеально подходит для чистки и антивозрастного ухода за кожей лица.



Насадка прибора, по выбору, заряжается положительными или отрицательными ионами.



Заряженные ионы в результате электрохимических реакций попадают с поверхности в глубокие слои кожи, а также из глубоких слоев на поверхность кожи.



Чистка методом дезинкрустации



Отрицательно заряженные частички косметического молочка с помощью отрицательно заряженных ионов вводятся в глубокие слои кожи. Там они растворяют загрязнения, которые благодаря положительному заряду насадки вытягиваются на поверхность кожи.



Эффект от косметологических процедур с прибором Sanitas SFC 85



• Кожа очищается, начинает дышать, что повышает способность впитывать лечебные или ежедневные косметологические средства.

• Разглаживаются морщинки, уменьшается глубина мимических заломов.

• Эпидермис приобретает тонус, что в свою очередь корректирует овал лица – не допускает провисания кожи на проблемных зонах скул, шеи, носогубных складок.

• Кожа получает необходимое питание и влагу, улучшается цвет лица.

• Значительно уменьшаются косметологические дефекты и воспалительные процессы: пигментация, сыпь, расширенные поры, рыхлость и тусклость эпидермиса.



С его помощью, применяя разного рода питательные и очистительные составы, можно улучшить, причем значительно, состояние кожи любого типа.



Комплектация:



- Аппарат Sanitas SFC 85



- Сетевой адаптер



- Упаковка для хранения.



- Крема 15 мл, 30мл.



Средства подбираются, исходя из личных особенностей, учитывая индивидуальности клиента: тип кожи, возраст, образ жизни

Благодаря многофункциональной ионной технологии SFC 85 идеально подходит для чистки и антивозрастного ухода за кожей лица.Насадка прибора, по выбору, заряжается положительными или отрицательными ионами.Заряженные ионы в результате электрохимических реакций попадают с поверхности в глубокие слои кожи, а также из глубоких слоев на поверхность кожи.Чистка методом дезинкрустацииОтрицательно заряженные частички косметического молочка с помощью отрицательно заряженных ионов вводятся в глубокие слои кожи. Там они растворяют загрязнения, которые благодаря положительному заряду насадки вытягиваются на поверхность кожи.Эффект от косметологических процедур с прибором Sanitas SFC 85• Кожа очищается, начинает дышать, что повышает способность впитывать лечебные или ежедневные косметологические средства.• Разглаживаются морщинки, уменьшается глубина мимических заломов.• Эпидермис приобретает тонус, что в свою очередь корректирует овал лица – не допускает провисания кожи на проблемных зонах скул, шеи, носогубных складок.• Кожа получает необходимое питание и влагу, улучшается цвет лица.• Значительно уменьшаются косметологические дефекты и воспалительные процессы: пигментация, сыпь, расширенные поры, рыхлость и тусклость эпидермиса.С его помощью, применяя разного рода питательные и очистительные составы, можно улучшить, причем значительно, состояние кожи любого типа.Комплектация:- Аппарат Sanitas SFC 85- Сетевой адаптер- Упаковка для хранения.- Крема 15 мл, 30мл.Средства подбираются, исходя из личных особенностей, учитывая индивидуальности клиента: тип кожи, возраст, образ жизни Цена: 1500 грн.