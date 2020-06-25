Прибор для ухода за кожей лица Sanitas SFC 85 антивозрастной уход, Германия » газета ГОРОД Никополь
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Прибор для ухода за кожей лица Sanitas SFC 85 антивозрастной уход, Германия

Shop / Здоровье Сегодня, 15:43 Просмотров:42
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Цена: 1500 грн.

Благодаря многофункциональной ионной технологии SFC 85 идеально подходит для чистки и антивозрастного ухода за кожей лица.

Насадка прибора, по выбору, заряжается положительными или отрицательными ионами.

Заряженные ионы в результате электрохимических реакций попадают с поверхности в глубокие слои кожи, а также из глубоких слоев на поверхность кожи.

Чистка методом дезинкрустации

Отрицательно заряженные частички косметического молочка с помощью отрицательно заряженных ионов вводятся в глубокие слои кожи. Там они растворяют загрязнения, которые благодаря положительному заряду насадки вытягиваются на поверхность кожи.

Эффект от косметологических процедур с прибором Sanitas SFC 85

•  Кожа очищается, начинает дышать, что повышает способность впитывать лечебные или ежедневные косметологические средства.
•  Разглаживаются морщинки, уменьшается глубина мимических заломов.
•  Эпидермис приобретает тонус, что в свою очередь корректирует овал лица – не допускает провисания кожи на проблемных зонах скул, шеи, носогубных складок.
•  Кожа получает необходимое питание и влагу, улучшается цвет лица.
• Значительно уменьшаются косметологические дефекты и воспалительные процессы: пигментация, сыпь, расширенные поры, рыхлость и тусклость эпидермиса.

С его помощью, применяя разного рода питательные и очистительные составы, можно улучшить, причем значительно, состояние кожи любого типа.

Комплектация:

- Аппарат Sanitas SFC 85

 - Сетевой адаптер

- Упаковка для хранения.

- Крема  15 мл, 30мл.

Средства подбираются, исходя из личных особенностей, учитывая индивидуальности клиента: тип кожи, возраст, образ жизни
Цена: 1500 грн.
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