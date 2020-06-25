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Shop / Здоровье Сегодня, 15:43 Просмотров:42
Прибор для ухода за кожей лица Sanitas SFC 85 антивозрастной уход, Германия
Благодаря многофункциональной ионной технологии SFC 85 идеально подходит для чистки и антивозрастного ухода за кожей лица.
Насадка прибора, по выбору, заряжается положительными или отрицательными ионами.
Заряженные ионы в результате электрохимических реакций попадают с поверхности в глубокие слои кожи, а также из глубоких слоев на поверхность кожи.
Чистка методом дезинкрустации
Отрицательно заряженные частички косметического молочка с помощью отрицательно заряженных ионов вводятся в глубокие слои кожи. Там они растворяют загрязнения, которые благодаря положительному заряду насадки вытягиваются на поверхность кожи.
Эффект от косметологических процедур с прибором Sanitas SFC 85
• Кожа очищается, начинает дышать, что повышает способность впитывать лечебные или ежедневные косметологические средства.
• Разглаживаются морщинки, уменьшается глубина мимических заломов.
• Эпидермис приобретает тонус, что в свою очередь корректирует овал лица – не допускает провисания кожи на проблемных зонах скул, шеи, носогубных складок.
• Кожа получает необходимое питание и влагу, улучшается цвет лица.
• Значительно уменьшаются косметологические дефекты и воспалительные процессы: пигментация, сыпь, расширенные поры, рыхлость и тусклость эпидермиса.
С его помощью, применяя разного рода питательные и очистительные составы, можно улучшить, причем значительно, состояние кожи любого типа.
Комплектация:
- Аппарат Sanitas SFC 85
- Сетевой адаптер
- Упаковка для хранения.
- Крема 15 мл, 30мл.
Средства подбираются, исходя из личных особенностей, учитывая индивидуальности клиента: тип кожи, возраст, образ жизни
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