Электро вафельница Shop / Кухонная Просмотров:35 0

Вафельница с антипригарным покрытие предотвращает прилипание теста и облегчает отделение кусочков теста. Световые индикаторы сигнализируют конец времени выпекания при желаемой степени поджаривания. Ненагревающаяся ручка Нескользящие резиновые ножки



Мощность: 1200 Вт

Цвет: белый

Количество отделений-5

Страна-производитель товара-Германия

Вафельница с антипригарным покрытие предотвращает прилипание теста и облегчает отделение кусочков теста. Световые индикаторы сигнализируют конец времени выпекания при желаемой степени поджаривания. Ненагревающаяся ручка Нескользящие резиновые ножкиМощность: 1200 ВтЦвет: белыйКоличество отделений-5Страна-производитель товара-Германия Цена: 550 грн.