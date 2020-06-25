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Электро вафельница

Shop / Кухонная Сегодня, 15:21 Просмотров:35
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Цена: 550 грн.

Вафельница с антипригарным покрытие  предотвращает прилипание теста и облегчает отделение кусочков теста. Световые индикаторы сигнализируют конец времени выпекания при желаемой степени поджаривания. Ненагревающаяся ручка Нескользящие резиновые ножки

Мощность: 1200 Вт
Цвет: белый
Количество отделений-5
Страна-производитель товара-Германия
Цена: 550 грн.
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Электро вафельница
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