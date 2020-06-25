|
Shop / Кухонная Сегодня, 15:21 Просмотров:35
Электро вафельница
Вафельница с антипригарным покрытие предотвращает прилипание теста и облегчает отделение кусочков теста. Световые индикаторы сигнализируют конец времени выпекания при желаемой степени поджаривания. Ненагревающаяся ручка Нескользящие резиновые ножки
Мощность: 1200 Вт
Цвет: белый
Количество отделений-5
Страна-производитель товара-Германия
Другие предложения
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.