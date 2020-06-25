Блендер Ideen Welt 2-в-1 » газета ГОРОД Никополь
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Блендер Ideen Welt 2-в-1

Shop / Кухонная Сегодня, 15:07 Просмотров:34
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Цена: 600 грн.

Смузи, коктейли, песто. Прочные ножи из нержавеющей стали этого универсального блендера 2-в-1 смешивают все в кратчайшие сроки. 300 Вт мощности и два уровня скорости до 23 000 об / мин. обеспечит отличные результаты.

Нескользящие резиновые ножки гарантируют прочную опору.

В комплекте имеется кувшин объемом 600 мл и бутылка для питья емкостью  570 мл.
Цена: 600 грн.
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