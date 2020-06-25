Блендер Ideen Welt 2-в-1 Shop / Кухонная Просмотров:34 0

Смузи, коктейли, песто. Прочные ножи из нержавеющей стали этого универсального блендера 2-в-1 смешивают все в кратчайшие сроки. 300 Вт мощности и два уровня скорости до 23 000 об / мин. обеспечит отличные результаты.



Нескользящие резиновые ножки гарантируют прочную опору.



В комплекте имеется кувшин объемом 600 мл и бутылка для питья емкостью 570 мл.



Смузи, коктейли, песто. Прочные ножи из нержавеющей стали этого универсального блендера 2-в-1 смешивают все в кратчайшие сроки. 300 Вт мощности и два уровня скорости до 23 000 об / мин. обеспечит отличные результаты.Нескользящие резиновые ножки гарантируют прочную опору.В комплекте имеется кувшин объемом 600 мл и бутылка для питья емкостью 570 мл. Цена: 600 грн.