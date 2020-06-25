|
Shop / Кухонная Сегодня, 15:07 Просмотров:34
Блендер Ideen Welt 2-в-1
Смузи, коктейли, песто. Прочные ножи из нержавеющей стали этого универсального блендера 2-в-1 смешивают все в кратчайшие сроки. 300 Вт мощности и два уровня скорости до 23 000 об / мин. обеспечит отличные результаты.
Нескользящие резиновые ножки гарантируют прочную опору.
В комплекте имеется кувшин объемом 600 мл и бутылка для питья емкостью 570 мл.
Другие предложения
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.