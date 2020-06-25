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Shop / Здоровье Сегодня, 14:52 Просмотров:38
Тонометр Sanitas SBM 67 с технологией Bluetooth
Монитор артериального давления имеет очень большой, читаемый ЖК-дисплей с подсветкой и идеально подходит для пожилых людей и людей с проблемами зрения.
Устройство полностью автоматический, все операции сводятся к нажатию одной большой кнопки, что делает операцию чрезвычайно простой и интуитивно понятной даже для пожилых людей.
Монитор артериального давления проверяет артериальное давление, частоту сердечных сокращений и сообщает о типичных симптомах сердечная аритмия. Устройство питается от 4 батареек типа АА.
Устройство имеет размер манжеты: 22 - 36 см.
Особой особенностью является технология bluettoth, которая обеспечивает беспроводную передачу результатов измерений на смартфон или компьютер.
Особенности:
- Большой, удобный для чтения дисплей,
- Интуитивно понятное управление
- Поддержка Bluetooth
Технические характеристики:
Метод измерения: измерение давления осциллометрического, неинвазивного плеча
Диапазон измерения Давление в манжете: 0-300 мм рт. Ст.,
систолическое давление: 60-260 мм рт.ст.,
диастолическое давление: 40-199 мм рт.ст.,
частота сердечных сокращений: 40-180 уд / мин / мин
Точность:
систолическое давление: 3 мм рт. Ст.,
диастолическое давление: 3 мм рт. Ст.,
частота сердечных сокращений: 5% от отображаемого значения
Максимальные отклонения измерения: допустимое отклонение от стандарта в соответствии с клиническими испытаниями:
систолическое давление: 8 мм рт. Ст.
диастолическое давление: 8 мм рт. Ст.
Вес: 280 г (без батареек и манжеты)
Размер манжеты от 22 до 36 см.
Разрешено. рабочие условия:
от +5 ° C до +40 ° C, относительная влажность
воздух (без конденсации)
до 85%
Макс. Условия хранения
-25 ° C до +70 ° C,
относительная влажность
до 93%,
Источник питания 4 x 1,5 В батарейки АА
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