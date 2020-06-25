Тонометр Sanitas SBM 67 с технологией Bluetooth » газета ГОРОД Никополь
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Тонометр Sanitas SBM 67 с технологией Bluetooth

Shop / Здоровье Сегодня, 14:52 Просмотров:38
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Цена: 900 грн.

Монитор артериального давления имеет очень большой, читаемый ЖК-дисплей с подсветкой и идеально подходит для пожилых людей и людей с проблемами зрения.

Устройство полностью автоматический, все операции сводятся к нажатию одной большой кнопки, что делает операцию чрезвычайно простой и интуитивно понятной даже для пожилых людей.

Монитор артериального давления проверяет артериальное давление, частоту сердечных сокращений и сообщает о типичных симптомах сердечная аритмия. Устройство питается от 4 батареек типа АА.

Устройство имеет размер манжеты: 22 - 36 см.

Особой особенностью является технология bluettoth, которая обеспечивает беспроводную передачу результатов измерений на смартфон или компьютер. 

Особенности:

- Большой, удобный для чтения дисплей,

- Интуитивно понятное управление

- Поддержка Bluetooth

Технические характеристики:

Метод измерения: измерение давления осциллометрического, неинвазивного плеча

Диапазон измерения Давление в манжете: 0-300 мм рт. Ст.,

систолическое давление: 60-260 мм рт.ст.,

диастолическое давление: 40-199 мм рт.ст.,

частота сердечных сокращений: 40-180 уд / мин / мин

Точность:

систолическое давление: 3 мм рт. Ст.,

диастолическое давление: 3 мм рт. Ст.,

частота сердечных сокращений: 5% от отображаемого значения

Максимальные отклонения измерения: допустимое отклонение от стандарта в соответствии с клиническими испытаниями:

систолическое давление: 8 мм рт. Ст.

диастолическое давление: 8 мм рт. Ст.

Вес: 280 г (без батареек и манжеты)

Размер манжеты от 22 до 36 см.

Разрешено. рабочие условия:

от +5 ° C до +40 ° C, относительная влажность

воздух (без конденсации)

до 85%

Макс. Условия хранения

-25 ° C до +70 ° C,

относительная влажность

до 93%,

Источник питания 4 x 1,5 В батарейки АА
Цена: 900 грн.
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