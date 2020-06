Тонометр Sanitas SBM 67 с технологией Bluetooth Shop / Здоровье Просмотров:38 0

Монитор артериального давления имеет очень большой, читаемый ЖК-дисплей с подсветкой и идеально подходит для пожилых людей и людей с проблемами зрения.Устройство полностью автоматический, все операции сводятся к нажатию одной большой кнопки, что делает операцию чрезвычайно простой и интуитивно понятной даже для пожилых людей.Монитор артериального давления проверяет артериальное давление, частоту сердечных сокращений и сообщает о типичных симптомах сердечная аритмия. Устройство питается от 4 батареек типа АА.Устройство имеет размер манжеты: 22 - 36 см.Особой особенностью является технология bluettoth, которая обеспечивает беспроводную передачу результатов измерений на смартфон или компьютер.Особенности:- Большой, удобный для чтения дисплей,- Интуитивно понятное управление- Поддержка BluetoothТехнические характеристики:Метод измерения: измерение давления осциллометрического, неинвазивного плечаДиапазон измерения Давление в манжете: 0-300 мм рт. Ст.,систолическое давление: 60-260 мм рт.ст.,диастолическое давление: 40-199 мм рт.ст.,частота сердечных сокращений: 40-180 уд / мин / минТочность:систолическое давление: 3 мм рт. Ст.,диастолическое давление: 3 мм рт. Ст.,частота сердечных сокращений: 5% от отображаемого значенияМаксимальные отклонения измерения: допустимое отклонение от стандарта в соответствии с клиническими испытаниями:систолическое давление: 8 мм рт. Ст.диастолическое давление: 8 мм рт. Ст.Вес: 280 г (без батареек и манжеты)Размер манжеты от 22 до 36 см.Разрешено. рабочие условия:от +5 ° C до +40 ° C, относительная влажностьвоздух (без конденсации)до 85%Макс. Условия хранения-25 ° C до +70 ° C,относительная влажностьдо 93%,Источник питания 4 x 1,5 В батарейки АА