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Shop / Кухонная Вчера, 19:19 Просмотров:74
Смузи -блендер IDEEN-WELT. новый. Германия
Смузи -блендер IDEEN-WELT Идеально подходит для приготовления напитков из свежих фруктов и фитнес-напитков, молочных коктейлей, смешанных напитков, коктейлей, супов, соусов сальса, подливок, детского питания. Емкость для смешивания можно извлечь и использовать как дорожный пищевой контейнер. Крышка с отверстием для питья не позволяет содержимому разлиться.
Простая чистка.
Емкость стакана 500/500 мл
Тип Фитнес-блендер
Мощность 300 Вт
Комплектация
Блендер
Съемный нож
Емкости объемом 0,5 и 0,5 л
2 крышки с отверстием для питья
Особенности: четырехлопастный нож из нержавеющей стали с титановым покрытием.
Производство Германия.
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