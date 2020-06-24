Смузи -блендер IDEEN-WELT. новый. Германия Shop / Кухонная Просмотров:74 0

Смузи -блендер IDEEN-WELT Идеально подходит для приготовления напитков из свежих фруктов и фитнес-напитков, молочных коктейлей, смешанных напитков, коктейлей, супов, соусов сальса, подливок, детского питания. Емкость для смешивания можно извлечь и использовать как дорожный пищевой контейнер. Крышка с отверстием для питья не позволяет содержимому разлиться.

Простая чистка.

Емкость стакана 500/500 мл

Тип Фитнес-блендер

Мощность 300 Вт

Комплектация

Блендер

Съемный нож

Емкости объемом 0,5 и 0,5 л

2 крышки с отверстием для питья

Особенности: четырехлопастный нож из нержавеющей стали с титановым покрытием.

Производство Германия.



Смузи -блендер IDEEN-WELT Идеально подходит для приготовления напитков из свежих фруктов и фитнес-напитков, молочных коктейлей, смешанных напитков, коктейлей, супов, соусов сальса, подливок, детского питания. Емкость для смешивания можно извлечь и использовать как дорожный пищевой контейнер. Крышка с отверстием для питья не позволяет содержимому разлиться.Простая чистка.Емкость стакана 500/500 млТип Фитнес-блендерМощность 300 ВтКомплектацияБлендерСъемный ножЕмкости объемом 0,5 и 0,5 л2 крышки с отверстием для питьяОсобенности: четырехлопастный нож из нержавеющей стали с титановым покрытием.Производство Германия. Цена: 500 грн.