Электро фондюшница Ideen welt. Германия. Новая, в упаковке Shop / Кухонная Просмотров:75 0

Многофункциональная фритюрница Ideenwelt FS-628, которая может быть использована для различных типов фондю, например: сыр, шоколад.



Максимальное удовольствие для 8 человек гарантировано!

Фондю IDEEN-WELT Высококачественная нержавеющая сталь

Регулируемый термостат с защитой от перегрева

Подходит для 8 человек

Можно мыть в посудомоечной машине

Индикация питания

В комплекте 8 вилок

Противоскользящие ножки

1500 W

Производство Германия.



Многофункциональная фритюрница Ideenwelt FS-628, которая может быть использована для различных типов фондю, например: сыр, шоколад.Максимальное удовольствие для 8 человек гарантировано!Фондю IDEEN-WELT Высококачественная нержавеющая стальРегулируемый термостат с защитой от перегреваПодходит для 8 человекМожно мыть в посудомоечной машинеИндикация питанияВ комплекте 8 вилокПротивоскользящие ножки1500 WПроизводство Германия. Цена: 600 грн.