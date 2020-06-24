Электро фондюшница Ideen welt. Германия. Новая, в упаковке » газета ГОРОД Никополь
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Электро фондюшница Ideen welt. Германия. Новая, в упаковке

Shop / Кухонная Вчера, 19:01 Просмотров:75
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Цена: 600 грн.

Многофункциональная фритюрница Ideenwelt FS-628, которая может быть использована для различных типов фондю, например: сыр, шоколад.

Максимальное удовольствие для 8 человек гарантировано!
Фондю IDEEN-WELT Высококачественная нержавеющая сталь
Регулируемый термостат с защитой от перегрева
Подходит для 8 человек
Можно мыть в посудомоечной машине
Индикация питания
В комплекте 8 вилок
Противоскользящие ножки
1500 W
Производство Германия.
Цена: 600 грн.
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