VCM20-Clean Master циклонный пылесос 700W HEPA13 MultiCyclonic красный, Германия Shop / Уборочная Просмотров:33 0



Благодаря высокоэффективной мощности 700 Вт и системе MultiCyclonic , которая увеличивает мощность всасывания , циклонный пылесос удаляет пух, пыль и грязь с ковров и твердых полов. Упрямый и эффективный, грязь отсасывается с помощью насадки для пола или щелевой насадки и безопасно собирается в 2-литровый пылесборник. Обработка без мешка экономична и проста: контейнер для пыли просто опорожняется после использования. Все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку на съемном резервуаре, и его дно откроется. Вакуумная пыль теперь полностью и чисто попадает в бытовые отходы.



Благодаря использованию технологии фильтров HEPA13 Pro циклонный пылесос Clean Master удаляет 99,95% пыльцы и мелкой пыли. Разницу, которую особенно чувствуют люди с аллергией на домашнюю пыль. Еще одна особенность – компактный дизайн: пылесос можно найти в любом месте и оптически вписаться в любую среду обитания.



Настоящий мастер в чистоте пола : циклонный пылесос Clean Master от oneConcept .



Основные характеристики:

Технология фильтрации HEPA13 Pro: удаляет 99,95% пыльцы и мелкой пыли

MultiCyclonic System: мощная очистка и эффективная фильтрация

Находит пространство везде: компактные размеры и небольшая площадь

Гибкое обращение : для легкой уборки возле мебели

Практично и удобно : легкое опорожнение одним нажатием кнопки

Мощный и экономичный: мощность всасывания 18 кПа на коврах с классом энергоэффективности А.

Эффективный мотор: с мощностью 700 Вт



Особенности:

Циклонный механизм

Мощность: 700 Вт

Объем пылесборника: 2 литра

Электропитание: 220-240 В ~ | 50/60 Гц



Б/У в идеальном состоянии. Витрина. Германия

ONEconcept CleanMaster Циклонный пылесос чистит полы мастерски. Он впечатляет своей высокой производительностью и низким энергопотреблением благодаря классу эффективности A и системе фильтров, которая не оставляет желать лучшего даже для страдающих аллергией.Благодаря высокоэффективной мощности 700 Вт и системе MultiCyclonic , которая увеличивает мощность всасывания , циклонный пылесос удаляет пух, пыль и грязь с ковров и твердых полов. Упрямый и эффективный, грязь отсасывается с помощью насадки для пола или щелевой насадки и безопасно собирается в 2-литровый пылесборник. Обработка без мешка экономична и проста: контейнер для пыли просто опорожняется после использования. Все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку на съемном резервуаре, и его дно откроется. Вакуумная пыль теперь полностью и чисто попадает в бытовые отходы.Благодаря использованию технологии фильтров HEPA13 Pro циклонный пылесос Clean Master удаляет 99,95% пыльцы и мелкой пыли. Разницу, которую особенно чувствуют люди с аллергией на домашнюю пыль. Еще одна особенность – компактный дизайн: пылесос можно найти в любом месте и оптически вписаться в любую среду обитания.Настоящий мастер в чистоте пола : циклонный пылесос Clean Master от oneConcept .Технология фильтрации HEPA13 Pro: удаляет 99,95% пыльцы и мелкой пылиMultiCyclonic System: мощная очистка и эффективная фильтрацияНаходит пространство везде: компактные размеры и небольшая площадьГибкое обращение : для легкой уборки возле мебелиПрактично и удобно : легкое опорожнение одним нажатием кнопкиМощный и экономичный: мощность всасывания 18 кПа на коврах с классом энергоэффективности А.Эффективный мотор: с мощностью 700 ВтЦиклонный механизмМощность: 700 ВтОбъем пылесборника: 2 литраЭлектропитание: 220-240 В ~ | 50/60 ГцБ/У в идеальном состоянии. Витрина. Германия