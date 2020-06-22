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VCM20-Clean Master циклонный пылесос 700W HEPA13 MultiCyclonic красный, Германия

Shop / Уборочная Вчера, 23:50 Просмотров:33
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ONEconcept CleanMaster Циклонный пылесос чистит полы мастерски. Он впечатляет своей высокой производительностью и низким энергопотреблением благодаря классу эффективности A и системе фильтров, которая не оставляет желать лучшего даже для страдающих аллергией.

Благодаря высокоэффективной мощности 700 Вт и системе MultiCyclonic , которая увеличивает мощность всасывания , циклонный пылесос удаляет пух, пыль и грязь с ковров и твердых полов. Упрямый и эффективный, грязь отсасывается с помощью насадки для пола или щелевой насадки и безопасно собирается в 2-литровый пылесборник. Обработка без мешка экономична и проста: контейнер для пыли просто опорожняется после использования. Все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку на съемном резервуаре, и его дно откроется. Вакуумная пыль теперь полностью и чисто попадает в бытовые отходы.

Благодаря использованию технологии фильтров HEPA13 Pro циклонный пылесос Clean Master удаляет 99,95% пыльцы и мелкой пыли. Разницу, которую особенно чувствуют люди с аллергией на домашнюю пыль. Еще одна особенность – компактный дизайн: пылесос можно найти в любом месте и оптически вписаться в любую среду обитания.

Настоящий мастер в чистоте пола : циклонный пылесос Clean Master от oneConcept .

Основные характеристики:
Технология фильтрации HEPA13 Pro: удаляет 99,95% пыльцы и мелкой пыли
MultiCyclonic System: мощная очистка и эффективная фильтрация
Находит пространство везде: компактные размеры и небольшая площадь
Гибкое обращение : для легкой уборки возле мебели
Практично и удобно : легкое опорожнение одним нажатием кнопки
Мощный и экономичный: мощность всасывания 18 кПа на коврах с классом энергоэффективности А.
Эффективный мотор: с мощностью 700 Вт

Особенности:
Циклонный механизм
Мощность: 700 Вт
Объем пылесборника: 2 литра
Электропитание: 220-240 В ~ | 50/60 Гц

Б/У в идеальном состоянии. Витрина. Германия
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