Мультиварка Klarstein Hotpot 23-в-1 Shop / Кухонная Просмотров:79 0



Мультиварка Klarstein имеет несколько преимуществ, среди которых нужно отметить ее универсальность, которая заключается в том, что мультиварка включает в себя сразу 23 программы. Именно это и позволит без проблем готовить что-нибудь, ведь среди этих программ есть следующее: приготовление пищи, пропаривания, фритюра, приготовление соусов, выпечки, жарки, и многое другое. А для того, чтобы процесс приготовления мог проходить максимально быстро и просто, мощность мультиварки составляет 950Вт с колебанием температуры от 35 ° С до 160 ° С. Стоит сказать и о том, что данная модель получила миску с объемом в 5 литр. Кроме этого стоит отметить и то, что мультиварка получила удобное и простое цифровое управление, с помощью которого можно без проблем устанавливать время приготовления и многое другое. Отдельного внимания заслуживает и корпус мультиварки, ведь для его изготовления был использован алюминий и пластик, что позволило сделать легкую и прочную мультиварку.



Характеристики:



Цвет: черный

Тип: мультиварка

Объем: 5 л

Мощность: 950 Вт

Управление: сенсорное

Дисплей: есть

Антипригарное покрытие: тефлоновое



Программы:



разогрев

свободный режим

приготовление на пару

каша/суп

плов

рис/гречка

молочная каша

макароны/паста

бобовые

тушение

жарка/фритюр

замес теста

выпечка

варенье/джем

йогурт

холодец

пицца

запекание

томление

Функции:



термостат

автоприготовление

таймер автоотключения

таймер отсрочки старта

поддержка температуры



Мультиварка привезена из Германии. Использовалась как витринный вариант. В оригинальной упаковке.Мультиварка Klarstein имеет несколько преимуществ, среди которых нужно отметить ее универсальность, которая заключается в том, что мультиварка включает в себя сразу 23 программы. Именно это и позволит без проблем готовить что-нибудь, ведь среди этих программ есть следующее: приготовление пищи, пропаривания, фритюра, приготовление соусов, выпечки, жарки, и многое другое. А для того, чтобы процесс приготовления мог проходить максимально быстро и просто, мощность мультиварки составляет 950Вт с колебанием температуры от 35 ° С до 160 ° С. Стоит сказать и о том, что данная модель получила миску с объемом в 5 литр. Кроме этого стоит отметить и то, что мультиварка получила удобное и простое цифровое управление, с помощью которого можно без проблем устанавливать время приготовления и многое другое. Отдельного внимания заслуживает и корпус мультиварки, ведь для его изготовления был использован алюминий и пластик, что позволило сделать легкую и прочную мультиварку.Характеристики:Цвет: черныйТип: мультиваркаОбъем: 5 лМощность: 950 ВтУправление: сенсорноеДисплей: естьАнтипригарное покрытие: тефлоновоеПрограммы:разогревсвободный режимприготовление на парукаша/суппловрис/гречкамолочная кашамакароны/пастабобовыетушениежарка/фритюрзамес теставыпечкаваренье/джемйогуртхолодецпиццазапеканиетомлениеФункции:термостатавтоприготовлениетаймер автоотключениятаймер отсрочки стартаподдержка температуры Цена: 2 500 грн.