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Shop / Кухонная Вчера, 02:06 Просмотров:79
Мультиварка Klarstein Hotpot 23-в-1
Мультиварка привезена из Германии. Использовалась как витринный вариант. В оригинальной упаковке.
Мультиварка Klarstein имеет несколько преимуществ, среди которых нужно отметить ее универсальность, которая заключается в том, что мультиварка включает в себя сразу 23 программы. Именно это и позволит без проблем готовить что-нибудь, ведь среди этих программ есть следующее: приготовление пищи, пропаривания, фритюра, приготовление соусов, выпечки, жарки, и многое другое. А для того, чтобы процесс приготовления мог проходить максимально быстро и просто, мощность мультиварки составляет 950Вт с колебанием температуры от 35 ° С до 160 ° С. Стоит сказать и о том, что данная модель получила миску с объемом в 5 литр. Кроме этого стоит отметить и то, что мультиварка получила удобное и простое цифровое управление, с помощью которого можно без проблем устанавливать время приготовления и многое другое. Отдельного внимания заслуживает и корпус мультиварки, ведь для его изготовления был использован алюминий и пластик, что позволило сделать легкую и прочную мультиварку.
Характеристики:
Цвет: черный
Тип: мультиварка
Объем: 5 л
Мощность: 950 Вт
Управление: сенсорное
Дисплей: есть
Антипригарное покрытие: тефлоновое
Программы:
разогрев
свободный режим
приготовление на пару
каша/суп
плов
рис/гречка
молочная каша
макароны/паста
бобовые
тушение
жарка/фритюр
замес теста
выпечка
варенье/джем
йогурт
холодец
пицца
запекание
томление
Функции:
термостат
автоприготовление
таймер автоотключения
таймер отсрочки старта
поддержка температуры
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