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Автомобильный переносной холодильник One Concept

Shop / Климатическая 21-06-2020, 19:08 Просмотров:155
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Цена: 1500 грн.
Новый, Германия. Цена снижена из за трещинки на корпусе (см. фото). Работает отлично. 

Мини-охлаждающий и согревающий холодильник вместимостью 6 литров и 4 
отделения для хранения чашек на крышке. 

Подключение через 12 В прикуривателя или адаптер переменного тока.

В маленьком OneConcept Roadtrip холодильнике хранятся прохладительные освежающие 
напитки и небольшие кусочки продуктов.  Включите 
переключатель, и термобокс будет поддерживать горячий чай или кофе на пару.

OneConcept Roadtrip имеет идеальные размеры , чтобы стать вашим постоянным спутником . основание практически не занимает места в автомобиле, а прилагаемый 
автомобильный кабель позволяет подключить его к прикуривателю. Экономичный двигатель 
гарантирует, что внутренняя часть термобокса не изменит свою температуру в течение 
нескольких часов. Благодаря этому банки с напитками или чашки с йогуртом остаются прохладными, а горячие напитки - горячими. 
Особенно практично: на крышке 4 полости для чашек и кружек.

OneConcept Roadtrip Mini Thermo небольшой холодильник :

Основные характеристики:

Термоэлектрическая коробка охлаждения и подогрева
Объем: 6 литров (например, для 9 банок для напитков) 

Новый. Цена снижена (от 2500 грн.) из за трещинки на корпусе. Работает отлично
Цена: 1500 грн.
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