Автомобильный переносной холодильник One Concept Shop / Климатическая Просмотров:155 0



Мини-охлаждающий и согревающий холодильник вместимостью 6 литров и 4

отделения для хранения чашек на крышке.



Подключение через 12 В прикуривателя или адаптер переменного тока.



В маленьком OneConcept Roadtrip холодильнике хранятся прохладительные освежающие

напитки и небольшие кусочки продуктов. Включите

переключатель, и термобокс будет поддерживать горячий чай или кофе на пару.



OneConcept Roadtrip имеет идеальные размеры , чтобы стать вашим постоянным спутником . основание практически не занимает места в автомобиле, а прилагаемый

автомобильный кабель позволяет подключить его к прикуривателю. Экономичный двигатель

гарантирует, что внутренняя часть термобокса не изменит свою температуру в течение

нескольких часов. Благодаря этому банки с напитками или чашки с йогуртом остаются прохладными, а горячие напитки - горячими.

Особенно практично: на крышке 4 полости для чашек и кружек.



OneConcept Roadtrip Mini Thermo небольшой холодильник :



Основные характеристики:



Термоэлектрическая коробка охлаждения и подогрева

Объем: 6 литров (например, для 9 банок для напитков)



Новый. Цена снижена (от 2500 грн.) из за трещинки на корпусе. Работает отлично

Новый, Германия. Цена снижена из за трещинки на корпусе (см. фото). Работает отлично.Мини-охлаждающий и согревающий холодильник вместимостью 6 литров и 4отделения для хранения чашек на крышке.Подключение через 12 В прикуривателя или адаптер переменного тока.В маленьком OneConcept Roadtrip холодильнике хранятся прохладительные освежающиенапитки и небольшие кусочки продуктов. Включитепереключатель, и термобокс будет поддерживать горячий чай или кофе на пару.OneConcept Roadtrip имеет идеальные размеры , чтобы стать вашим постоянным спутником . основание практически не занимает места в автомобиле, а прилагаемыйавтомобильный кабель позволяет подключить его к прикуривателю. Экономичный двигательгарантирует, что внутренняя часть термобокса не изменит свою температуру в течениенескольких часов. Благодаря этому банки с напитками или чашки с йогуртом остаются прохладными, а горячие напитки - горячими.Особенно практично: на крышке 4 полости для чашек и кружек.OneConcept Roadtrip Mini Thermo небольшой холодильник :Основные характеристики:Термоэлектрическая коробка охлаждения и подогреваОбъем: 6 литров (например, для 9 банок для напитков)Новый. Цена снижена (от 2500 грн.) из за трещинки на корпусе. Работает отлично Цена: 1500 грн.