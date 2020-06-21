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Shop / Климатическая 21-06-2020, 19:08 Просмотров:155
Автомобильный переносной холодильник One Concept
Новый, Германия. Цена снижена из за трещинки на корпусе (см. фото). Работает отлично.
Мини-охлаждающий и согревающий холодильник вместимостью 6 литров и 4
отделения для хранения чашек на крышке.
Подключение через 12 В прикуривателя или адаптер переменного тока.
В маленьком OneConcept Roadtrip холодильнике хранятся прохладительные освежающие
напитки и небольшие кусочки продуктов. Включите
переключатель, и термобокс будет поддерживать горячий чай или кофе на пару.
OneConcept Roadtrip имеет идеальные размеры , чтобы стать вашим постоянным спутником . основание практически не занимает места в автомобиле, а прилагаемый
автомобильный кабель позволяет подключить его к прикуривателю. Экономичный двигатель
гарантирует, что внутренняя часть термобокса не изменит свою температуру в течение
нескольких часов. Благодаря этому банки с напитками или чашки с йогуртом остаются прохладными, а горячие напитки - горячими.
Особенно практично: на крышке 4 полости для чашек и кружек.
OneConcept Roadtrip Mini Thermo небольшой холодильник :
Основные характеристики:
Термоэлектрическая коробка охлаждения и подогрева
Объем: 6 литров (например, для 9 банок для напитков)
Новый. Цена снижена (от 2500 грн.) из за трещинки на корпусе. Работает отлично
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