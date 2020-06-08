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Понад 50% українців вірять у перемогу України над Росією

В Україні 50,5% людей вважають, що в майбутньому Україна переможе Росію. Лише 10% вважають, що в майбутньому РФ переможе нашу державу. Такі дані оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології.

Водночас на розширене формування цього питання респонденти дали інші відповіді. Зокрема 37% вважають, що Україна переможе над Росією, оскільки РФ відстала країна, а за Україну весь цивілізований світ. Однак 31% обрав варіант, що ми ніколи не переможемо у війні, бо Україна набагато політично та економічно слабша, ніж сусідня держава.

Зазначимо, що 55,5% респондентів вважають, що в майбутньому Україна перейде переважно на українську мову. А 29,8% людей думають, що колись російська мова стане другою державною.



Всеукраїнське опитування громадської думки проводили з 26 до 30 квітня. Опитали методом інтерв’ю 1 500 респондентів з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованих територій окремих районів Донбасу і Криму. Похибка вибірки не перевищує 2,6%.

Нагадаємо, що найбільш серйозною проблемою українці вважають війну на Донбасі. Так думає 72,7% респондентів. На другому місці – 69% – опинилася корупція. Третьою за важливістю проблемою українці назвали високу вартість та низьку якість медичних послуг. Ними незадоволені 67,3% респондентів.

Джерало: uain.press
А як вважають Нікопольці? 

Відповідь в коментарях за посиланням:
https://www.facebook.com/groups/citynikopol/permalink/3016596901708736/​​​

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