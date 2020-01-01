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З Днем журналіста!

Від імнеі колективу газети «ГОРОД Никополь» вітаю з професійним святом усіх працівників засобів масової інформації та прес-служб.

Несіть людям правду, творіть безперервну і щиру літопис сучасної історії. Нехай світлими будуть помисли, щирими думки, переконливим журналістське слово! Нехай удача та натхнення завжди будуть з вами. Гострого але легкого пера і задоволення від роботи!

Бажаємо креативних ідей, цікавих співрозмовників та актуальних тем.
Здоров'я і благополуччя вам і вашим родинам!

З Днем журналіста!

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