З Днем журналіста!

Від імнеі колективу газети «ГОРОД Никополь» вітаю з професійним святом усіх працівників засобів масової інформації та прес-служб.Несіть людям правду, творіть безперервну і щиру літопис сучасної історії. Нехай світлими будуть помисли, щирими думки, переконливим журналістське слово! Нехай удача та натхнення завжди будуть з вами. Гострого але легкого пера і задоволення від роботи!Бажаємо креативних ідей, цікавих співрозмовників та актуальних тем.Здоров'я і благополуччя вам і вашим родинам!