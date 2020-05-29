Группа "Хвостатые и четвероногие, Никопольчане": Первая Ярмарка породистых животных ОТКРЫТА!

Рад приветствовать всех заводчиков на первой в нашей группе Ярмарке породистых животных!К участию приглашаются: щенки, котята, подростки, взрослые особи всех пород и клубов.Обязательно указывайте породу, возраст, наличие документов или ссылку на родословную, принадлежность к клубу.Все вопросы заводчикам задавайте им в личку или по указанному заводчиком телефону.Внимание! Фото животных без родословной будут удалены.Рад всем посетителям. Приходите! Здесь вы найдёте Друга!админ группы "Хвостатые и четвероногие, Никопольчане" Амбуль Канзасссылка: