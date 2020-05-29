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Группа "Хвостатые и четвероногие, Никопольчане": Первая Ярмарка породистых животных ОТКРЫТА!


Рад приветствовать всех заводчиков на первой в нашей группе Ярмарке породистых животных! 

К участию приглашаются: щенки, котята, подростки, взрослые особи всех пород и клубов. 
Обязательно указывайте породу, возраст, наличие документов или ссылку на родословную, принадлежность к клубу. 
Все вопросы заводчикам задавайте им в личку или по указанному заводчиком телефону.

Внимание! Фото животных без родословной будут удалены. 

Рад всем посетителям. Приходите! Здесь вы найдёте Друга!

админ группы "Хвостатые и четвероногие, Никопольчане" Амбуль Канзас

ссылка:
https://www.facebook.com/groups/860602160755466/permalink/1676453185837022/

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