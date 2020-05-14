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Субботний прямой эфир: "Субъективное мнение" от 16 мая (19:00)

Обо всем что происходило за уходящую неделю и не только
В студии Виктор Артеменко и Оксана Зеленяк



Прямой эфир проводим каждую субботу в 19:00 на нашем ютуб канале 
https://www.youtube.com/c/ВикторАртеменко

После загружаем в группу газета "ГОРОД  Никополь" на ФБ

https://www.facebook.com/groups/citynikopol/

и сохраняем на оф. сайте газета "ГОРОД  Никополь":
http://www.nikopol.dp.ua

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

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