ВСЕ НОВОСТИ:

Оксану Зеленяк С Днем Рождения!!!


От имени коллектива редакции газеты «ГОРОД Никополь» С  Днем Рождения хочу поздравить верного друга и помощника Оксану Зеленяк.  Уже более тринадцати лет выполняя поставленные задачи от бухгалтера, помощника редактора, соведущей программы «Субъективное мнение» не разу не подвела и не боялась трудностей в разные времена. А это, согласитесь, многого значит. 

Оксана, желаю, чтобы в твоей жизни преобладали только яркие цвета! Наслаждайся каждым мгновением, цени то, что имеешь, но при этом всегда стремись к новым целям! Пускай удача и успех сопровождают тебя и на работе, и в личной жизни! И что б у нас всех было больше причин улыбаться как можно чаще!

Спасибо что ты есть!

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.