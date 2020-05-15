Оксану Зеленяк С Днем Рождения!!!

Спасибо что ты есть!

От имени коллектива редакции газеты «ГОРОД Никополь» С Днем Рождения хочу поздравить верного друга и помощника Оксану Зеленяк. Уже более тринадцати лет выполняя поставленные задачи от бухгалтера, помощника редактора, соведущей программы «Субъективное мнение» не разу не подвела и не боялась трудностей в разные времена. А это, согласитесь, многого значит.Оксана, желаю, чтобы в твоей жизни преобладали только яркие цвета! Наслаждайся каждым мгновением, цени то, что имеешь, но при этом всегда стремись к новым целям! Пускай удача и успех сопровождают тебя и на работе, и в личной жизни! И что б у нас всех было больше причин улыбаться как можно чаще!