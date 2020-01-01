Елена Соломаха про Коронавирус : Давайте каждый будет заниматься своим делом и ВМЕСТЕ мы все преодолеем и будем здоровы!

Многоуважаемые жители города! Прошу Вас всех - успокойтесь, не паникуйте, выполняйте карантинные мероприятия и рекомендации семейного врача (в случае болезни) . Дайте медикам спокойно выполнять свою работу! Средства защиты у медработников есть! Причем те средства защиты, которые им необходимы в соответствии с выполняемой ими работой!!! Медработникам поликлиники НЕ НУЖНО БЫТЬ ВПРОТИВОЧУМНЫХ КОСТЮМАХ И В МАСКАХ РЕСПИРАТОРНОГО ТИПА!ВНИМАНИЕ! МАРЛЕВАЯ МАСКА (МНОГОСЛОЙНАЯ)- НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА.ОТЛИЧИЯ В ОДНОРАЗОВОЙ И МАРЛЕВОЙ МАСКЕ ЕСТЬ: ОДНИ МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ , ДРУГИЕ ОДНОРАЗОВОГО, ПРИЧЕММАРЛЕВАЯ ПОВЯЗКА ЗАЧАСТУЮ ЭФФЕКТИВНЕЕ, ЧЕМ НЕКАЧЕСТВЕННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ!Средства для обработки рук и дезсредства из расчета карантина есть! Вместо того, чтобы сейчас заниматься СВОЕЙ РАБОТОЙ - ГОТОВИТЬ ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ВОЗМОЖНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ С КОРОНАВИРУСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ Я ОТВЕЧАЮ НА ПОСТЫ, КОТОРЫЕ НЕ НЕСУТ НИКАКОГО ЭФФЕКТА, КОНСТРУКТИВА, НО НАГНЕТАЮТ ПАНИКУ!Давайте каждый будет заниматься своим делом и ВМЕСТЕ мы все преодолеем и будем здоровы!P.S.Для тех, кто размещаем коменты типа "НЕ ВЕРЮ" РЕКОМЕНДУЮ ОЗНАКОМИТЬСЯ З ПРИКАЗАМИ МОЗ УКРАИНЫ про использование средств индивидуальной защиты для медиков, если скучно, можно ознакомиться и с лечением коронавирусной болезни, будете "помагать" если что! Прошу прощения за излишне эмоциональный текст (порвало)!😷😰