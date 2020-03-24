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Карантин продлен на 30 дней, по всей Украине – режим чрезвычайной ситуации

Кабмин принял решение продлить карантин до 24 апреля и ввести по всей Украине режим чрезвычайной ситуации
Режим чрезвычайной ситуации в Украине введен на срок 30 дней, до 24 апреля, на этот же срок продлены меры карантина. Такое решение принял сегодня, 25 марта, Кабинет министров.

В связи с тем, что случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлены уже в 13 областях, правительство приняло решение продлить карантин на 30 дней, до 24 апреля. Также на этот срок по всей стране введен режим чрезвычайной ситуации, в него переведена Единая государственная система гражданской обороны.

Кроме введения ЧС, Кабмин постановил:

- в зонах чрезвычайной ситуации должным образом обустроить КПП, с обязательным санитарным осмотром граждан и пропуском только после медицинского осмотра и дезинфекции транспорта;

- привлечь к работе на этих пунктах сотрудников и технические средства Минздрава, Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС;

- все помещения и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию;

- оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением сотрудников социальных служб, общественных и волонтерских организаций.
Источник: liga.net

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