В студии Виктор Артеменко и Оксана Зеленяк
(Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы, высказываем свое мнение))
Видео эфира залито в группу на ФБ
Субботний прямой эфир: "Субъективное мнение" от 14 марта (19:00)
Субботний прямой эфир: "Субъективное мнение" от 14 марта (19:00) Обо всем что происходило за уходящую неделю и не только В студии Виктор Артеменко и Оксана Зеленяк Прямой эфир каждую субботу в 19:00 на нашема канале ютуб https://youtu.be/AUCA9rbbhqw после залито в группу на ФБ https://www.facebook.com/groups/citynikopol/ и сохранится на сайте газеты ГОРОД Никополь http://city-nikopol.com.ua/8874-subbotnij-prjamoj-jefir-subektivnoe-mnenie-ot-14-marta-1900.htmlОпубліковано Газета ГОРОД Никополь Субота, 14 березня 2020 р.
и сохранится на сайте газеты ГОРОД Никополь
http://city-nikopol.com.ua/