Субботний прямой эфир: "Субъективное мнение" от 14 марта (19:00) Обо всем что происходило за уходящую неделю и не только В студии Виктор Артеменко и Оксана Зеленяк Прямой эфир каждую субботу в 19:00 на нашема канале ютуб https://youtu.be/AUCA9rbbhqw после залито в группу на ФБ https://www.facebook.com/groups/citynikopol/ и сохранится на сайте газеты ГОРОД Никополь http://city-nikopol.com.ua/8874-subbotnij-prjamoj-jefir-subektivnoe-mnenie-ot-14-marta-1900.html