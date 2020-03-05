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Александра Тимощенкова, директор БФ "Совушка": - В вашем Никополе на Ферросплавном заводе очень добрые люди и хороший директор. Кровь для Егора Геррасименко (видео)


Александра Тимощенкова, директор БФ "Совушка": - В вашем Никополе на Ферросплавном заводе очень добрые люди и хороший директор. Кровь для Егора Геррасименко
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Александра Тимощенкова, директор БФ "Совушка": - В вашем Никополе, на Ферросплавном заводе очень добрые люди и хороший директор. Кровь для Егора Геррасименко (видео) Источник: http://city-nikopol.com.ua/8868-aleksandra-timoschenkova-direktor-bf-sovushka-v-vashem-nikopole-na-ferrosplavnom-zavode-ochen-dobrye-ljudi-i-horoshij-direktor-krov-dlja-egora-gerrasimenko-video.html

Опубліковано Газета ГОРОД Никополь Пʼятниця, 6 березня 2020 р.

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