Александра Тимощенкова, директор БФ "Совушка": - В вашем Никополе на Ферросплавном заводе очень добрые люди и хороший директор. Кровь для Егора Геррасименко (видео)



Александра Тимощенкова, директор БФ "Совушка": - В вашем Никополе на Ферросплавном заводе очень добрые люди и хороший директор. Кровь для Егора Геррасименко

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Александра Тимощенкова, директор БФ "Совушка": - В вашем Никополе, на Ферросплавном заводе очень добрые люди и хороший директор. Кровь для Егора Геррасименко (видео) Источник: http://city-nikopol.com.ua/8868-aleksandra-timoschenkova-direktor-bf-sovushka-v-vashem-nikopole-na-ferrosplavnom-zavode-ochen-dobrye-ljudi-i-horoshij-direktor-krov-dlja-egora-gerrasimenko-video.html Опубліковано Газета ГОРОД Никополь Пʼятниця, 6 березня 2020 р. Александра Тимощенкова, директор БФ "Совушка": - В вашем Никополе на Ферросплавном заводе очень добрые люди и хороший директор. Кровь для Егора ГеррасименкоЮтуб:ФБ

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