Стоит ли поднимать панику? - Нет. Просто будем внимательнее





Некоторые СМИ может быть так не думают, или думают о другом. Криворожский сайт "

Все...



Они не пишут что это коронавирусная инфекция. Нет. Но к чему тогда материал?

К слову его подхватили и Никопольские соцсети. К чему?



Мы располагаем полной информацией и пока подтверждений коронавирусной инфекции нет, если вдруг будет - сразу сообщим. Но не ранее.



Согласен что нужно быть внимательнее, меры гигиены и меньше общественных мероприятий.



Не хочу обвинять СМИ, но считаю что сейчас необходимо как можно осторожней относится к новостям касаемо нового вируса, дабы не сеять панику.Некоторые СМИ может быть так не думают, или думают о другом. Криворожский сайт " Первый Городской " пишет что сегодня в Апостолово у беременной женщины и её троих детей диагностировали кашель и повышенную температуру. Так же пишет что отец семейства 26 февраля вернулся из Италии. И сейчас будут обследовать и лечить в Криворожской Инфекционной Больнице.Все...Они не пишут что это коронавирусная инфекция. Нет. Но к чему тогда материал?К слову его подхватили и Никопольские соцсети. К чему?Мы располагаем полной информацией и пока подтверждений коронавирусной инфекции нет, если вдруг будет - сразу сообщим. Но не ранее.Согласен что нужно быть внимательнее, меры гигиены и меньше общественных мероприятий.

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

facebook, telegram, twitter, Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

Лайк Твит Плюсую