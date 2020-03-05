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Стоит ли поднимать панику? - Нет. Просто будем внимательнее

Не хочу обвинять СМИ, но считаю что сейчас необходимо как можно осторожней относится к новостям касаемо нового вируса, дабы не сеять панику.

Некоторые СМИ может быть так не думают, или думают о другом. Криворожский сайт "Первый Городской" пишет что сегодня в Апостолово у беременной женщины и её троих детей диагностировали кашель и повышенную температуру. Так же пишет что отец семейства 26 февраля вернулся из Италии. И сейчас будут обследовать и лечить в Криворожской Инфекционной Больнице.
Все...

Они не пишут что это коронавирусная инфекция. Нет. Но к чему тогда материал?
К слову его подхватили и Никопольские соцсети. К чему?

Мы располагаем полной информацией  и пока подтверждений коронавирусной инфекции нет, если вдруг будет - сразу сообщим. Но не ранее.

Согласен что нужно быть внимательнее, меры гигиены и меньше общественных мероприятий.

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1 комментарий

Виктор Артеменко Вчера, 21:45
Вот и ответ:
Облздрав: у семьи из Апостолово не нашли симптомов коронавируса, а диагностировали ОРВИ
https://one.kr.ua/news/27623?fbclid=IwAR0Q_ebCoTDyjRSIx__w7xOgk2zBQZbBUgP_SCTT8m2Q2QZPM5VDlV1n3XM
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С уважением, Виктор Артеменко
гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
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