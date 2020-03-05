Стоит ли поднимать панику? - Нет. Просто будем внимательнее

Не хочу обвинять СМИ, но считаю что сейчас необходимо как можно осторожней относится к новостям касаемо нового вируса, дабы не сеять панику.
Некоторые СМИ может быть так не думают, или думают о другом. Криворожский сайт "Первый Городской" пишет что сегодня в Апостолово у беременной женщины и её троих детей диагностировали кашель и повышенную температуру. Так же пишет что отец семейства 26 февраля вернулся из Италии. И сейчас будут обследовать и лечить в Криворожской Инфекционной Больнице.
Все...
Они не пишут что это коронавирусная инфекция. Нет. Но к чему тогда материал?
К слову его подхватили и Никопольские соцсети. К чему?
Мы располагаем полной информацией и пока подтверждений коронавирусной инфекции нет, если вдруг будет - сразу сообщим. Но не ранее.
Согласен что нужно быть внимательнее, меры гигиены и меньше общественных мероприятий.
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