В Україні зафіксований перший випадок коронавірусу – МОЗ

В Україні зафіксований перший випадок викликаного коронавірусом захворювання COVID-19, повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.«Температура в людини була нормальна, після цього він через державний прикордонний пункт в’їзду в Україну повернувся до Чернівецької області. У Чернівецькій області також було додатково проведено температурний скринінг, заповнено опитувальник на особу і також повідомлена пам’ятка про самоізоляцію, оскільки людина подорожувала по країнах, у яких були зареєстровані випадки COVID-19. Сім’я, яка подорожувала, – це були чоловік і жінка – вони самоізолювалися. І буквально через два дні після самоізоляції в людини з’явилися симптоми, які говорили про те, що може виникнути коронавірусна інфекція», – розповів Ляшко.Він додав, що захворілий звернувся за консультацією до сімейного лікаря. Ввечері 29 лютого в чоловіка виникли симптоми, які потребували додаткової консультації в інфекційній лікарні: туди його транспортувала спеціальна бригада «швидкої».«Вчора я говорив, що в нас були чотири випадки з підозрою. Сьогодні ця підозра підтверджена в однієї людини. Ці матеріали й зразки додатково передані до вірусологічної лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров’я. Випадок зареєстрований в Україні, ми розпочали працювати з контактними особами, з якими контактувала ця людина. Контактних осіб небагато. Про всіх їх відомо місцевим епідеміологам», – запевнив Ляшко.Заступник міністра наголосив, що «жодних екстремальних або надзвичайних подій не сталося».«Ми працюємо у звичайному штатному режимі. По нашому алгоритму ми перебуваємо в тій же фазі розвитку епідемії, коли ми говоримо, що в нас реєструються поодинокі випадки завізних випадків коронавірусної інфекції. У нас у подальшому є відпрацьований чіткий алгоритм, що ми робимо, коли буде зафіксована внутрішньокраїнна передача і коли буде зафіксоване поширення за межі певної адміністративної території – району, міста, області», – зазначив посадовець.Він закликав людей не використовувати медичні маски, оскільки «це створює оману свого захисту й не дозволяє використовувати ефективні методи профілактики».Заступник міністра нагадав, що потрібно часто мити руки, використовувати антисептики та уникати близького контакту з людьми, які мають симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції.За даними Центру громадського здоров’я України, сім’я повернулася з подорожі в Італії, де зафіксований спалах коронавірусу.Станом на 3 березня число інфікованих коронавірусом у всьому світі становить 90 933. Побороти хворобу змогли 47 995 людей. Кількість летальних випадків сягнула 3 117.Новий коронавірус SARS-CoV-2, раніше відомий як 2019-nCoV, належить до великої групи коронавірусів і викликає захворювання COVID-19. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною. Більшість хворих, однак, видужують.