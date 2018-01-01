О вывозе мусора сказано слово или Будет ли Курган имени Фисака? (видео + напоминалочка из архива)

"Нет технической информации по количеству проживающих в домах, по привязке этих домов к площадкам"- А кто Вас к конкурсу допустил, если Вы даже объемов работы не знаете. Как проводили расчет тарифа? Просто что б немножко меньше чем у "Куба"? А потом добавим..."В частном секторе два раза в неделю"- Что то мне моющие пылесосы Токаря напомнило."Будем просить квартальных что б показали маршруты"- Уже говорил (см. первый абзац)"По тарифам, по ценам мы подали свои пожелания. Сейчас они находятся на рассмотрении в управлении экономики. Пока будем заключать договора по тарифам предоставленным на конкурс".- Что значит пока??? Вы уже намерены поднять тариф?Чего и следовало ожидать. Нет, уж как "выиграли" такой и должен оставаться. 22 грн.Далее в том же стиле только моющих пылесосов не хватает. Смотрите сами, но что то в душу мою смутные сомнения прокрадываются... Будет ли Курган имени Фисака?Напомним: тендер был 10 февраля, а ДнепрКоммунтранс подал объявление на ворк.юа о вакансии в Никополе 21 января. Но к самой работе, получается, не готовы?Ранее мы писали:Так вот кто "выиграл" тендер на вывоз мусора в нашем городе. Что ждет Никопольчан?Мерія Дніпра розриває договір з ТДВ "Дніпрокомунтранс” з 1 травня 2018 р.И из архива, напоминалочка: