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О вывозе мусора сказано слово или Будет ли Курган имени Фисака? (видео + напоминалочка из архива)



"Нет технической информации по количеству проживающих в домах, по привязке этих домов к площадкам"
- А кто Вас к конкурсу допустил, если Вы даже объемов работы не знаете. Как проводили расчет тарифа? Просто что б немножко меньше чем у "Куба"? А потом добавим...

 "В частном секторе два раза в неделю"
- Что то мне моющие пылесосы Токаря напомнило.

 "Будем просить квартальных что б показали маршруты"
- Уже говорил (см. первый абзац)
 
"По тарифам, по ценам мы подали свои пожелания. Сейчас они находятся на рассмотрении в управлении экономики. Пока будем заключать договора по тарифам предоставленным на конкурс". 
- Что значит пока??? Вы уже намерены поднять тариф? 
Чего и следовало ожидать. Нет, уж как "выиграли" такой и должен оставаться. 22 грн. 

Далее в том же стиле только моющих пылесосов не хватает.  Смотрите сами, но что то в душу мою смутные сомнения прокрадываются... Будет ли Курган имени Фисака?



Напомним: тендер был 10 февраля, а ДнепрКоммунтранс подал объявление на ворк.юа о вакансии в Никополе 21 января. Но к самой работе, получается, не готовы?
Ранее мы писали:
Так вот кто "выиграл" тендер на вывоз мусора в нашем городе. Что ждет Никопольчан?
Мерія Дніпра розриває договір з ТДВ "Дніпрокомунтранс” з 1 травня 2018 р.


И из архива, напоминалочка:


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