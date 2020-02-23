Ми просимо всіх про допомогу. Терміново необхідна кров для хлопчика Герасименко Єгора, який постраждав у ДТП.Кров потрібно здати в обласній станції переливання крові, місто Дніпро.Необхідна 2 група крові резус +Увага❗️ відривний талон обов'язково треба віднести в реанімаційне відділення вулиця Космічна, 13 для Герасименко Єгора.Для здачі крові потрібен паспорт громадянина України та копія ідентифікаційного коду.Хлопчик доставлений в Дніпропетровську обласну дитячу клінічну лікарню. Єгор молодець, витримав складну дорогу. Йому промили легені та готують до наступних операцій.