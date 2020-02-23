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Терміново необхідна кров для хлопчика Герасименко Єгора, який постраждав у ДТП


Ми просимо всіх про допомогу. Терміново необхідна кров для хлопчика Герасименко Єгора, який постраждав у ДТП.
Кров потрібно здати в обласній станції переливання крові, місто Дніпро.

Необхідна 2 група крові резус +
Увага❗️ відривний талон обов'язково треба віднести в реанімаційне відділення вулиця Космічна, 13 для Герасименко Єгора.
Для здачі крові потрібен паспорт громадянина України та копія ідентифікаційного коду.

Хлопчик доставлений в Дніпропетровську обласну дитячу клінічну лікарню. Єгор молодець, витримав складну дорогу. Йому промили легені та готують до наступних операцій.

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