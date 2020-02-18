Россияне атаковали ВСУ в районе разведения сил, идет бой с тяжелой артиллерией и штурмовой группой врага, - Бутусов



Во вторник, 18 февраля, российские оккупационные войска атаковали украинские позиции на участке разведения сил Золотое-Орехове-Новотошковка, применив тяжелую ствольную артиллерию и отправив в ближний бой штурмовую группу

Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.



"Сегодня в 5 утра российские войска атаковали украинские опорные пункты в районе Золотого, сейчас идет тяжелый бой с применением всех видов оружия, включая артиллерию калибра 152 мм, минометы 120 мм. Противник накрывает боевые порядки 72-й и 93-й механизированных бригад в районе участки разведения Золотое-Орехово-Новотошковка. На одном из опорных пунктов идет ближний бой с российской штурмовой группой. Наша артиллерия ведет огонь, подтягиваются резервы ", -







В районе Золотого идет тяжелый бой. Украинские военные несут потери. Местные жители пишут в Facebook, что такого не было с 2015 года.



Бой начался около 05:00 утра и длится до сих пор, применяют все виды оружия, включая и запрещенное.





Во вторник, 18 февраля, российские оккупационные войска атаковали украинские позиции на участке разведения сил Золотое-Орехове-Новотошковка, применив тяжелую ствольную артиллерию и отправив в ближний бой штурмовую группуОб этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов."Сегодня в 5 утра российские войска атаковали украинские опорные пункты в районе Золотого, сейчас идет тяжелый бой с применением всех видов оружия, включая артиллерию калибра 152 мм, минометы 120 мм. Противник накрывает боевые порядки 72-й и 93-й механизированных бригад в районе участки разведения Золотое-Орехово-Новотошковка. На одном из опорных пунктов идет ближний бой с российской штурмовой группой. Наша артиллерия ведет огонь, подтягиваются резервы ", - написал Бутусов В районе Золотого идет тяжелый бой. Украинские военные несут потери. Местные жители пишут в Facebook, что такого не было с 2015 года.Бой начался около 05:00 утра и длится до сих пор, применяют все виды оружия, включая и запрещенное.

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