Субботний прямой эфир: "Субъективное мнение" от 8 февраля (19:00) Обо всем что происходило за уходящую неделю и не только В студии Виктор Артеменко и Оксана Зеленяк Прямой эфир проходит каждую субботу в 19:00 на нашем канале ютуб: https://www.youtube.com/c/ВикторАртеменко После залито в группу на ФБ https://www.facebook.com/groups/citynikopol/ и сохранится на сайте газеты ГОРОД Никополь http://city-nikopol.com.ua/