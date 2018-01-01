"Никополь ферросплавный": Як бачимо, на НЗФ працюють найкращі спеціалісти

Учора в Дніпропетровській обласній адміністрації відбулось урочисте нагородження відзнаками Президента мешканців області. Серед нагороджених був і працівник НЗФ – металург в третьому поколінні, агломератник АГЦ Роман Никитюк, який з рук очільника області отримав медаль «За працю і звитягу».- Сьогодні ми нагороджуємо 15 людей, які прославляють нашу Дніпропетровщину, - сказав голова Дніпропетровської обласної адміністрації Олександр Бондаренко, вручаючи відзнаки. - Президент відзначив цих людей, а я як очільник області нагороджую цих справжніх героїв своєї справи. Це і трактористі, і зоологи, і металурги, і вчителі, і артисти, і керівники підприємств. Це абсолютно різні люди, які своєю невтомною працею, і великою роботою прославляють нашу область. Вони довели всім – своїм друзям, родичам та колегам, що вони найкращі. Ці нагороди - це гарна мотивація для них гарно працювати й надалі у нашій області, показувати гарний приклад іншим. Тож, пишайтеся цими нагородами, розповідайте колегам як ви досягли цього успіху, вчіть молодь на своєму прикладі, передавайте їм свої знання, досвід та ставлення до праці. Навчайте прийдешні покоління ставати лідерами своєї справи. Ці нагороди – це велика шана, відзначення вашої праці на найвищому - державному рівні, відзначення вас, як професіоналів. Я думаю, чим більше буде людей з таким відповідальним ставленням до роботи як у вас, тим краще буде для нашого регіону та країни в цілому. Вітаю вас, бажаю вам всім здоров’я та наснаги. Показуйте й надалі гарні результати та прославляйте нашу Дніпропетровщину.- Я дуже здивувався, коли дізнався, що мені присвоєно таку почесну нагороду, - признається після нагородження Роман Никитюк. - Звісно, зрадів! Приємно, коли керівництво підприємства, на якому ти працюєш, та країни, де живеш, так високо оцінює твою працю. Я хотів би сказати за це велике дякую, проте цього б не сталося без підтримки, тож я маю подякувати своїй родині, а також своїм колегам, керівництву цеху та нашого підприємства. Я щасливий з того, що працюю на такому славетному заводі. Дякую всім вам за довіру та таку високу оцінку моєї роботи.А всім тим, хто також бажає отримати почесну нагороду від Президента, Роман Никитюк радить працювати чесно, не боятися труднощів та завжди намагатися показати гідний результат.Ще раз вітаємо Романа Миколаєвича з почесною нагородою! Як бачимо, на НЗФ працюють найкращі спеціалісти.