Никополь ферросплавный: ПОБЕДА, НО НЕ ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ

Однако, указанная выплата - это не вся сумма, которую банк должен НЗФ. Отстаивание прав и финансовых интересов нашего предприятия в правовом поле в данный момент все еще идет. НЗФ выступил поручителем «ПриватБанка» не по одному, а сразу по трем договорам с НБУ.
В общей сложности, без учета возвращенных заводу средств, банк все еще остается должен НЗФ десятки миллионов гривен, плюс судебные издержки, которые финансовое учреждение так и не уплатило нашему предприятию.
Поэтому, если финансисты хотят, чтобы производственники ушли из-под стен их отделений и прекратили шум, им нужно выплатить все долги нашему предприятию, а не их часть. С нашей стороны мы надеемся, что приватовцы закрепят положительную тенденцию и продолжат выплачивать долги заводу. А мы в свою очередь продолжим им об этом напоминать всеми доступными нам законными способами, в том числе и продолжением мирной акции протеста.
Хотите тишины - заплатите все долги!
Татьяна Харлан