Никополь ферросплавный: ПОБЕДА, НО НЕ ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ

Татьяна Харлан





На этой неделе мирная акция протеста ферросплавщиков и работников предприятий-партнеров в Днепре под стенами отделений «ПриватБанка» с требованием вернуть деньги нашему предприятию продолжилась с новой силой, несмотря на то, что сотрудники «Привата» всячески старались этому помешать. Однако, несмотря на сложности, спустя почти пять месяцев проведения акции, 29 января банк выполнил решение Хозяйственного суда города Киева от 17 декабря 2019 года и выплатил НЗФ 21,8 млн. грн.Однако, указанная выплата - это не вся сумма, которую банк должен НЗФ. Отстаивание прав и финансовых интересов нашего предприятия в правовом поле в данный момент все еще идет. НЗФ выступил поручителем «ПриватБанка» не по одному, а сразу по трем договорам с НБУ.В общей сложности, без учета возвращенных заводу средств, банк все еще остается должен НЗФ десятки миллионов гривен, плюс судебные издержки, которые финансовое учреждение так и не уплатило нашему предприятию.Поэтому, если финансисты хотят, чтобы производственники ушли из-под стен их отделений и прекратили шум, им нужно выплатить все долги нашему предприятию, а не их часть. С нашей стороны мы надеемся, что приватовцы закрепят положительную тенденцию и продолжат выплачивать долги заводу. А мы в свою очередь продолжим им об этом напоминать всеми доступными нам законными способами, в том числе и продолжением мирной акции протеста.Хотите тишины - заплатите все долги!