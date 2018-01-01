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У Нікополі обстрілюють з пневматичної зброї міські автобуси

У Нікополі ввечері у неділю невідомі біля міської лікарні 4, обстрілюють з пневматичної зброї міські автобуси з пасажирами, на теперішній час розбиті вікна у понад п'тьох транспортних засобах, зловмисники не затримані, тому решта транспорту та пасажирів не може почуватися у безпеці.

Завдяки автобусним терористам завтра зранку пошкоджені транспортні засоби не зможуть вийти на маршрути міста.

Таким чином дії зловмисників завдали значної шкоди не тільки перевізнику але і мешканцям пасажирам міста Нікополя які завтра не зможуть пересуватися в звичайному режимі.

Джерело:
https://www.facebook.com/groups/citynikopol/permalink/2704566816245081/

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