У Нікополі обстрілюють з пневматичної зброї міські автобуси

У Нікополі ввечері у неділю невідомі біля міської лікарні 4, обстрілюють з пневматичної зброї міські автобуси з пасажирами, на теперішній час розбиті вікна у понад п'тьох транспортних засобах, зловмисники не затримані, тому решта транспорту та пасажирів не може почуватися у безпеці.Завдяки автобусним терористам завтра зранку пошкоджені транспортні засоби не зможуть вийти на маршрути міста.Таким чином дії зловмисників завдали значної шкоди не тільки перевізнику але і мешканцям пасажирам міста Нікополя які завтра не зможуть пересуватися в звичайному режимі.Джерело: