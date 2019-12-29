Всеукраїнська акція «ЗАКРИЙ ДОБРОВОЛЬЦЯ» ХТО НАСТУПНИЙ?

Політв’язень режиму Авакова Микола Чабатюк - громадський активіст, правозахисник, боєць Добровольчого Українського Корпусу "Правий сектор", у лютому 2019 року визнаний комісією Дніпропетровської облради бійцем-добровольцем, член Нікопольскої громадської ради (http://www.nikopol-mrada.dp.gov.ua/pbinf/proektNMR/2676.pdf),
на початку 2019 року оголосив про рішення балотуватись на чергових місцевих виборах до Нікопольської міської ради, від 6.10.2019 року член штабу спротиву "Ні капітуляції" (https://nikopolnews.Net/…/10624-u-nikopoli-projshlo-viche-z…), волонтер, спортсмен, працює тренером у клубі, має дружину та чотирьох річного сина.
Рішенням Святошинського районного суду міста Києва № 1-КС/759/6511/19 від жовтня 2019 року, на початку листопада 2019 року у помешканні Миколи Чабатюка був проведений обшук із грубими порушеннями (слідчі відмовили Миколі в присутності адвоката під час обшуку, відмовились міняти понятих, тощо), в результаті чого з його квартири був вилучений фрагмент браслета наручного годинника дружини Миколи, який намагаються видати за речовий доказ у кримінальному провадженні № 12019110100000861. Це стало приводом запроторити Миколу за грати й забруднити його репутацію, адже напрочуд швидко на місцевому кишеньковому сайті, що контролюється керівником угрупування під прикриттям «Громадської сили», «славнозвісним» депутатом-стрілком Колєсніком Вадимом Генадієвичем зявилась відповідна стаття
Лідером місцевих активістів Микола не був, але чому ж саме його «замовили» першим?
А тому, що здійснюючи правозахисну діяльність в Нікополі (допомога місцевим мешканцям у випадках незаконного відключення від газової та електричної мереж, захист дрібних підприємців від корумпованих рішень міськради направлених на фактичне знищення малого підприємництва на догоду крупним торговцям, громадський контроль за розкраданням майна нікопольської громади через розпилювання труб нікопольських тепломереж, що були віддані з порушенням законодавства за копійки фірмам в орбіті Колєсніка В.), він отримав величезний вотум довіри мешканців й, заручившись їх підтримкою, прийняв рішення балотуватись на чергових місцевих виборах у Нікопольську міську раду.
Як тільки, на початку 2019 року, він оголосив про своє рішення, а також враховуючи його читку проукраїнську позицію, він одразу перетворився на «особистого ворога» місцевої банди сепаратистів, яких він постійно викривав й проти якої боровся.
З особистих джерел мені стало відомо, що Миколу й ще кілька добровольців, що є реальною «небезпекою» для місцевих сєпарів-заробітчан, «замовили». Враховуючи вже неприховану хвилю переслідування добровольців по всій Україні (справа Звіробій, Кузьменко, тощо), ув’язнення Миколи, мешканця російськомовного міста на Сході, виглядає як політичне переслідування борців за незалежність та суверенітет України.
Треба сказати, що нікопольських добровольців вже намагались «закрити» (http://city-nikopol.com.ua/7953-dobrovolcv-nkopolya-zamovil…), але тоді на обшуки встигли прибути журналісти та побратими хлопців і «доказів» причетності не вдалось знайти в їх помешканнях.
На сьогодні, попри очевидну притягненість за вуха «причетності» Миколи до справи, що зазначена вище, термін тримання під вартою продовжений на 2 місяці. У СІЗО його піддають тортурам з метою примушення підписати «явку з повинною».
Навіть побіжне ознайомлення з матеріалами розгляду справи № 1-КС/759/6511/19 у суді дає можливість зробити очевидний висновок, що Микола з’явився там за чиїмось наказом.
Спочатку досудовим розслідуванням встановлено причетність до злочинних дій 4-х осіб (без Чабатюка) та невстановленої особи, а вже згодом «потерпілий» під час допиту «дивним чином», без очної ставки чи, навіть, без процедури впізнання, вказує на підозру у причетності до злочину саме Чабатюка (слов’янської зовнішності, що з 2014 року безперервно носить бороду). На суді «потерпілий» вказує, що упізнав в Миколі чоловіка кавказької?! національності, без бороди?! , який нібито проїзжав повз на своєму авто?!
Більше того, на стороні Миколи є свідки, що 24.05.2019 року (встановлена слідством дата здійснення злочину) Микола знаходився в Нікополі й ніяк не міг бути у Києві чи Київській області.
Особливо небезпечним й тривожним є той факт, що попри інформацію в мережі інтернет про причетність місцевих впливових осіб до підготовки сепаратистських дій на Нікопольщині у 2014 році (http://city-nikopol.com.ua/7871-tak-kto-zhe-okazyval-sodeys…), слідство наприклад щодо стрілянини Колесника в залі Нікопольської ради не ведеться. Натомість, доброволець, що у 2014-2016 роках, без зарплат та пільг, ризикуючи власним життям та втрачаючи здоров’я, брав активну участь у захисті територіальної цілісності та незалежності України, згодом допомагав в якості волонтера добровольцям та ЗСУ, є активним учасником Руху становлення незалежної держави Україна, правозахисником, активним громадським та політичним діячом, сьогодні піддається тортурам та переслідуванню з боку замовників-сепаратистів!
Хто ж замовив Миколу Чабатюка???
Хто наступний???