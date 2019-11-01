Субботний прямой эфир: "Субъективное мнение" от 21 декабря (19:00)
Поговорим обо всем что происходило за уходящую неделю
В студии Виктор Артеменко и Оксана Зеленяк
Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы))
Видео эфира будет залито в группу на ФБhttps://www.facebook.com/groups/citynikopol/
и сохранится на сайте газеты ГОРОД Никопольhttp://www.nikopol.dp.ua
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