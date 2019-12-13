Жизнь по своей сути циклична, как и популизм с грязными инсинуациями

Городской голова г. Покров

Это неискоренимо, особенно в отношении определенных ЗМИ и политических фигур.Но иногда игры заходят очень далеко.Депутат местного совета, он же журналист, он же громадський дияч, позиционирующий себя с ВО "Батькивщина", обвинил на собственном информационном ресурсе городскую власть в коррупционных схемах.Речь о выделении земельного участка для ведения личного сельского хозяйства на территории Шолохово жителю Капуловки, депутату Никопольской райрады, участнику АТО Юрию Бабенко.Громкое заявление должно базироваться на фактаже, но так не посчитал автор этого опуса.Итак, по факту:1. Юрий Бабенко уже воспользовался правом на безоплатную приватизацию земли годами раньше, получив два земельных участка в Покровском и Шевченковском сельских советах, в общем — 2 га.;2. по законодательству, для ведения личного сельского хозяйства, он может получить не больше двух гектар земли. По факту, они у него уже есть и Юрий Бабенко сдает эти участки в аренду.И третье, по факту, Юрий Бабенко требует выделения земельных участков еще в Покрове и ...в одном из сельских советов Никопольского района.Я не буду сейчас рассказывать сколько консультаций, официальных ответов дали работники исполкома Юрию Бабенко.Не буду останавливаться и на том, что именно позволяет себе депутат в общении со специалистами, все это можно посмотреть на видео, выложенном вышеупомянутым «диячем».Интересует, почему Юрий Бабенко скрывал эту информацию, а депутат местного совета и юрист по совместительству, покрывает и поддерживает откровенное мошенничество, махинации с землей.Забывают, что Закон один на всех!И именно «прожженные бюрократы», говоря словами депутата, не допустили грубых нарушений и злоупотреблений.Хочется задать вопрос и Антонина Ульяхина, почему люди, связывающие себя с вашей партией, в том числе и Alexandra Sotula, поддерживают подобные обвинения местной власти..?В этой истории сплошные вопросы...А ответ очень прост, кто-то ищет «тотальную зраду», пытаясь облить грязью городскую организацию ветеранов АТО, пытается делить организацию на своих и чужих.Как там говориться, - лжецы всегда стараются казаться честными людьми....