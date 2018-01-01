ВСЕ НОВОСТИ:

В рубрике "НА ТЫ": Владимир Семенович Куцин ответил на любые вопросы журналиста, Виктора Артеменко (видео)


- 20 лет правления НЗФ, о  Никополе и Никопольчанах, о Спорте, о коррупции городской  власти, о прошедших, о будущих выборах. Какой должен быть городской голова и многое другое в данном видео рубрики "НА ТЫ". 

В гостях студии: Генеральный директор Никопольского Завода Ферросплавов, депутат облсовета  Владимир Семенович Куцин 



В рубрике "НА ТЫ": Владимир Семенович Куцин ответил на любые вопросы журналиста, Виктора Артеменко

В рубрике "НА ТЫ": Владимир Семенович Куцин ответил на любые вопросы журналиста, Виктора Артеменко (видео) - 20 лет правления НЗФ, о Никополе и Никопольчанах, о Спорте, о коррупции городской власти, о прошедших, о будущих выборах. Какой должен быть городской голова и многое другое в данном видео рубрики "НА ТЫ". В гостях студии: Генеральный директор Никопольского Завода Ферросплавов, депутат облсовета Владимир Семенович Куцин https://youtu.be/0c-J-CI8vcE Источник: газета ГОРОД Никополь http://city-nikopol.com.ua/8792-v-rubrike-na-ty-vladimir-semenovich-kucin-otvetil-na-ljubye-voprosy-zhurnalista-viktora-artemenko-video.html

Опубліковано Газета ГОРОД Никополь Вівторок, 10 грудня 2019 р.



Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktelegram,  twitter,Google +, и видео на нашем канале: Канал на youtube

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.