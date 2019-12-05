Налоговики подрабатывают разведчиками для конкурентов? (фото, видео)

Как то в голове не укладывается что инспектора налоговой службы, числятся в налоговой а работают на кого то. К примеру на ваших конкурентов.Вы допускаете на предприятие плановую проверку налоговой, предоставляете им все документы которые затребуют, предоставляете помещение и стараетесь не мешать им "работать".Они же тем временем жахаясь каждого шороха в коридоре с невиданной работоспособностью и пристрастием фотографируют все что им необходимо. Точнее не им а тем кому они это отправляют. Они могли бы просто запросить на предприятии сделать им копии, но в том случае наверное как то нужно было бы аргументировать. А так, как говорит фигурант: - "Наш пострел везде поспел".Если я не прав давайте вместе посмотрим некоторые видео с установленной камеры наблюдения после того как служба безопасности доложили руководству ООО "Ролекс ЛТД" г. Марганец о подозрительных действиях так называемых инспекторов.Действительно, еще не известно каков может быть ущерб предприятию от деятельности таких инспекторов - разведчиков. Руководству остается только идти до конца, защищая свой бизнес.А нам, не оставлять без внимания, отслеживая и дальнейший ход событий.Будем надеяться что в Никопольском районе есть прокуратура, вот и посмотрим