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В Никополе на Героев Чернобыля сгорел пассажирский автобус

25 ноября, около 4:30, в Никополе на улице Героев Чернобыля сгорел пассажирский автобус Scania. Обошлось без жертв.

Об этом Информатор сообщает с места события. На место происшествия прибыли полиция и спасатели.

Как пояснили в пресс-службе полиции, по предварительной информации, возгорание произошло в моторном отсеке. Автомобиль не рейсовый и принадлежит частному лицу. Пострадавших нет.

Водитель заправил полный бак топлива и ожидал рассвета, чтобы выполнить частный заказ — пассажирскую перевозку. Автобус стоял на проезжей части по улице Героев Чернобыля, недалеко от железнодорожного вокзала. Двигатель работал, когда водитель почувствовал неприятный запах и выбежал из салона с огнетушителем. В считанные минуты пламя охватило весь автобус и Scania выгорел полностью, остался лишь каркас.

Сгоревшее транспортное средство все еще находится на месте происшествия. Водителей просим быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим, так как после работы пожарной машины, на проезжей части замерзла вода и образовался лед.

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