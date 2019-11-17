Света НЕТ - работать некому. Ждем бригаду с Покрова

Было бы смешно, если б не было так грустно.На многих улицах частного сектора 1-3 го участка, начиная от ул. Вернадского (Большевиков) до Згоди (Мопровская), Декабристов и т.д. (154 ТП) уже несколько часов нет подачи электроэнергии.Как оказалось в Никопольском РЭС уже практически некому работать. Как говорят сами работники бывший начальник (с понедельника уволен) Бондар В.А. вел не совсем правильную кадровую политику: - многих старых со стажем 20 и более лет "повалили" на экзаменах новые работать не хотят или не умеют.Так что ждем бригаду с Покрова. И это только начало зимы.