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Света НЕТ - работать некому. Ждем бригаду с Покрова

Было бы смешно, если б не было так грустно.
На многих улицах  частного сектора 1-3 го участка, начиная от ул. Вернадского (Большевиков) до Згоди (Мопровская), Декабристов и т.д.  (154 ТП) уже несколько часов нет подачи электроэнергии. 

Как оказалось в Никопольском РЭС уже практически некому работать. Как говорят сами работники бывший начальник (с понедельника уволен) Бондар В.А. вел не совсем правильную кадровую политику: - многих старых со стажем 20 и более лет "повалили" на экзаменах новые работать не хотят или не умеют.

Так что ждем бригаду с Покрова. И это только начало зимы.

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